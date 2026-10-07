Ángel Ayora: "Ferrero me ha ayudado mucho a quitarme miedos y preocupaciones"

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Carlos Pérez Gil

Madrid, 7 oct (EFE).- El jugador malagueño Ángel Ayora, una de las grandes promesas del golf español, está convencido de que no aceptar la oferta de los petrodólares para irse a LIV fue "la decisión correcta" al tener claro que su meta es militar en el PGA Tour estadounidense, el mejor circuito del mundo, y jugar la Ryder Cup con Europa.

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Con 22 años recién cumplidos y en su segundo año en el circuito europeo, Ayora busca en el Abierto de España que comienza este jueves en Madrid estrenar su palmarés después de una temporada positiva, aunque "agridulce" por considerar que aún podía haber hecho más.

El golfista marbellí subraya que Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz y quien le hace de preparador mental desde comienzos de año, le "está ayudando muchísimo" para quitarse "miedos y preocupaciones" y "ser más valiente".

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P. ¿Cómo digiere ser una de las grandes perlas del golf español?

R. Agradezco mucho que me lo reconozcan. Lo digiero más como una motivación extra para decir: vale, puedes llegar a estar en equis posición, pero te lo tienes que ganar y no va a ser fácil, porque hay muchísimos grandes jugadores que quieren tu posición. Es una motivación.

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P. ¿Qué balance hace de la temporada?

R. Un poco agridulce, porque objetivamente es una temporada buena, pero siento que podía haber hecho un poco más. En los 'majors' y en algunos torneos me veía capaz de hacer mejor papel. Pero por mi juego ha sido positiva, porque el año pasado mi punto débil fue más el juego corto y el putt y lo he mejorado bastante.

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P. ¿Genera cierta ansiedad que se resista su primera victoria?

R. Soy bastante joven y no me siento como que debería haber ganado, pero creo que tengo el nivel para poder ganar un torneo de golf. Más que ansiedad de querer ganar, lo que tengo son ganas de estar arriba en muchísimos torneos y de que se dé la situación de que pueda llevarme el trofeo.

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P. Rozó la tarjeta del PGA Tour el pasado año. ¿Es factible este año?

R. Todavía hay opciones. Nos quedan tres torneos regulares y Abu Dhabi y Dubái, que reparten muchísimos puntos. Si hago un buen papel, lo podría conseguir. Es la meta principal, la que más tengo enfrente de mis ojos.

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P. Rechazó una oferta millonaria para jugar en LIV, un circuito del que ahora hay dudas. ¿Fue la decisión acertada?

R. La decisión nunca sabré cuál podía haber sido mejor, pero era la decisión que quería tomar y la que tomé. Estoy muy tranquilo. Quiero enfocarme en mejorar mi juego hasta que me retire. Fue la decisión correcta o, al menos, la que yo quería hacer, que creo que es importante. Duele menos si tomas una decisión por lo que tú querías o te motivaba a una decisión por otros motivos.

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P. Estuvo hace pocos días en Irlanda en la concentración del equipo de la Ryder Cup a un año del torneo. ¿Qué sintió al recibir la llamada del capitán Luke Donald?

R. Todavía no me lo creo. Estaba allí y tuve muchísimos momentos de pararme y decir: Buah, estoy con Luke, con Jon (Rahm), con Tommy (Fleetwood), con Justin Rose, con Shane (Lowry), con el equipo de la Ryder. No me lo creía. Fue como si a un niño pequeño lo llevas a jugar con Spiderman, Batman y Superman. Me lo pasé superbién, aprendí muchísimo y ojalá poder estar en la Ryder del año que viene.

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P. ¿Ve factible ese objetivo?

R. Es muy complicado, pero no he podido tener más motivación después de haber salido de esa concentración.

P. ¿Tiene planes de seguir con Juan Carlos Ferrerol?

R. Tengo muy buena relación con él. Me está ayudando muchísimo y ahora estamos enfocados en estos torneos que vienen ahora y sí se verá en el futuro.

P. ¿Qué le ha aportado?

R. Esa cierta agresividad que me faltaba un poco y que me iba a dar más soltura en el campo de golf, que me iba a quitar un poco más preocupaciones, más miedos. Y lo he mejorado mucho y me ha ayudado en ese aspecto a ser más valiente y saber lidiar los errores, que duelan menos y que sean menores. Si no aceptas los errores, estás frito.

P. ¿Cómo es Ángel Ayora como persona?

R. Soy muy sencillo y tranquilo, un chico bastante normal. Me gusta estar con mi familia, mi novia, mis amigos. Me encanta jugar al pádel. Tenía una tradición, porque las veces que jugaba al pádel el fin de semana antes de irme a un torneo, jugué bien siempre ese torneo. Pero me da un poco de respeto por las lesiones. Y la bici de montaña me fascina, y el deporte en general.

P. Vive en Málaga, ¿tiene planes de trasladarse a Estados Unidos?

R. Sé que voy a vivir en Málaga siempre o si no es allí, en España. Antes pensaba que quizá podía vivir en otro lado, pero cada vez que viajo, me doy cuenta de que como aquí no se vive en ningún lado.

P. ¿Qué jugadores le han marcado?

R. Diría tres. Severiano Ballesteros, por la cantidad de historias que he escuchado sobre él, y he podido ver más a Tiger Woods y a Rory McIlroy. EFE

(foto) (vídeo)