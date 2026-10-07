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Alcaraz tras ganar en Tokio mira a la cima por la baja de Sinner de baja hasta 2027

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Murcia, 7 oct (EFE).- Carlos Alcaraz, campeón en Tokio siete meses y medio después, mantiene el tercer puesto del ranking ATP y ve una opción remota de asaltar la cima tras el anuncio de baja de Jannik Sinner hasta 2027, un escenario que favorece a Alexander Zverev, segundo y con pocas defensas de puntos, como principal candidato a acabar 2026 como número uno.

El título de Alcaraz en la capital japonesa con la victoria por 7-6 (4) y 6-4 ante el checo Jiri Lehecka en la final llegó el mismo día en el que Sinner hizo pública su decisión de dar por amortizado el año debido a las molestias que continúa arrastrando en la rodilla derecha. Si el de El Palmar estuvo cuatro meses y medio apartado del circuito por la tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha el de San Cándido supera ese periodo de convalecencia y estará al menos seis sin jugar.

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Eso puede afectar y mucho al ranking ATP. A día de hoy, en la clasificación oficial, Sinner manda con 11.000 puntos justos, que son 1.280 más de los que tiene Zverev -9.720- y 5.440 más de los que acumula Alcaraz -5.560-. Cuarto es el estadounidense Ben Shelton, con 4.680, por lo que el de Atlanta tiene a Carlos a 880.

El top 10 lo completan el canadiense Felix Auger-Aliassime con 3.890, el ruso Daniil Medvedev con 3.860, el italiano Flavio Cobolli con 3.680, el serbio Novak Djokovic con 3.480, el australiano Alex de Miñaur con 3.430 y otro estadounidense como Frances Tiafoe con 3.380.

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El segundo español en la lista es el madrileño Rafa Jódar, decimotercero con 2.659 puntos y el tercero el malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo sexto con 1.930.

Que se alargue la inactividad de Sinner, quien no juega desde que se proclamó campeón en Wimbledon el 12 de julio, abre un nuevo panorama en este ranking cuando su dominio parecía claro hace unos meses. El pelirrojo italiano perderá a partir de ahora 50 puntos en el Masters 1.000 de Shanghai tras su KO allí en la tercera ronda el pasado año más los 500 de Viena, los 1.000 de París y los 1.500 de las Nitto ATP Finals, tres torneos que conquistó en 2025. Así pues, serán 3.050 los puntos que cederá y eso hará que concluya el curso con 7.950.

Zverev, por su parte, sólo defenderá también 50 en Shanghai, 330 en Viena, 400 en París y 200 en las ATP Finals de Turín, lo que suma 980.

Las cuentas salen a favor del de Hamburgo que, en el peor de los casos, se quedaría con 8.740 puntos y, por lo tanto, es muy probable su liderato al término del año porque se antoja complicado que se vea rebasado.

De hecho, el único de los que le siguen que podría hacerlo en este 2026 es Alcaraz, quien, al no jugar hace 12 meses en Shaghai, podría añadir 1.000 puntos a su cuenta en ese torneo chino. Posteriormente en París sólo defendería los 10 del pasado curso al ser eliminado a las primeras de cambio entonces y en Turín logró 1.000 por su subcampeonato en la final perdida por 6-7 (4) y 5-7 contra Sinner en su país. De tal modo, el palmareño expondrá 1.010 puntos y su tope, en caso de ganar en todas esas citas en las que prevé estar, sería de 9.060. EFE

Ij/og

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