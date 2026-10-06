Unai Simón: "El hombre del partido tiene que ser Merino, siempre sale y marca gol"

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Redacción deportes, 6 oct (EFE).- Unai Simón, portero de la selección española, destacó este martes, tras la victoria por 1-2 contra Croacia en la Liga de Naciones, que "el hombre del partido tiene que ser Mikel Merino", porque "siempre sale y marca gol", más allá de las paradas determinantes del guardameta durante el desarrollo del encuentro.

"Al final una de las paradas es por una mala salida de balón mía, porque le meto en un embolado a Ayme (Laporte) y sale mal. Para eso estamos, para solucionar los errores, para no concederlos y una pena haber encajado el gol. Pero, para mí, el hombre del partido tiene que ser Merino, porque, al final, el fútbol son goles, salir y siempre marcar gol tiene mucho mérito y que se reconozca de esa manera está muy bien", dijo a 'TVE'.

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El portero explicó que Croacia venía de "hacer un partido un poco flojo" contra Inglaterra, cuando cayó por 0-7, y quería "demostrar a su afición que es una selección buenísima, que aprietan al hombre, tienen mucha calidad y si les dejas jugar concedes muchos ataques".

"Creo que no todo va a ser un camino de rosas de aquí a lo que nos queda de la Liga de Naciones y lo que vendrá más adelante, pero tenemos que seguir teniendo esa ambición", añadió. EFE

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