Espana agencias

Unai Simón: "El hombre del partido tiene que ser Merino, siempre sale y marca gol"

Guardar

Redacción deportes, 6 oct (EFE).- Unai Simón, portero de la selección española, destacó este martes, tras la victoria por 1-2 contra Croacia en la Liga de Naciones, que "el hombre del partido tiene que ser Mikel Merino", porque "siempre sale y marca gol", más allá de las paradas determinantes del guardameta durante el desarrollo del encuentro.

"Al final una de las paradas es por una mala salida de balón mía, porque le meto en un embolado a Ayme (Laporte) y sale mal. Para eso estamos, para solucionar los errores, para no concederlos y una pena haber encajado el gol. Pero, para mí, el hombre del partido tiene que ser Merino, porque, al final, el fútbol son goles, salir y siempre marcar gol tiene mucho mérito y que se reconozca de esa manera está muy bien", dijo a 'TVE'.

PUBLICIDAD

El portero explicó que Croacia venía de "hacer un partido un poco flojo" contra Inglaterra, cuando cayó por 0-7, y quería "demostrar a su afición que es una selección buenísima, que aprietan al hombre, tienen mucha calidad y si les dejas jugar concedes muchos ataques".

"Creo que no todo va a ser un camino de rosas de aquí a lo que nos queda de la Liga de Naciones y lo que vendrá más adelante, pero tenemos que seguir teniendo esa ambición", añadió. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 6 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 6 de octubre de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 6 de octubre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 6 de octubre

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Epitelioma o carcinoma basocelular: qué es, cómo actuar y por qué es importante tratarlo a tiempo

El desencadenante principal de estas heridas es la exposición solar sin uso de crema solar

Epitelioma o carcinoma basocelular: qué es, cómo actuar y por qué es importante tratarlo a tiempo

El rey Felipe VI reconquista a la reina Letizia con sus palabras en finés: sus carcajadas cómplices ante la destreza del monarca

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha repetido el gesto y ha ofrecido unas palabras en español

El rey Felipe VI reconquista a la reina Letizia con sus palabras en finés: sus carcajadas cómplices ante la destreza del monarca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

La Audiencia de Madrid ordena al padre formarse en habilidades parentales pero mantiene la custodia compartida de su hija

Un matrimonio compra una vivienda sobre plano en el extranjero y anticipa 96.500 euros, pero al final la promotora no construye: la Justicia dice que BBVA no es responsable del dinero

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

Ni vivienda ni bolsa: las cartas Pokémon se revalorizan un 71% en un año y compiten con la banca

El Tesoro paga más a los ahorradores: la rentabilidad de las Letras a 12 meses alcanza máximos de dos años al superar el 3%

El Gobierno cambia las reglas del aceite de oliva español e importado para reforzar el control sobre su calidad y autenticidad

Una jubilada de 84 años trabaja como conductora de Uber para llegar a fin de mes: “Solo trabajo unas horas al día y paro en cuanto me siento cansada”

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”