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Sánchez comparecerá este martes en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros

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Madrid, 6 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este martes en rueda de prensa a las 12:30 horas en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Sánchez anunció este lunes la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre y presidió una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se aprobó el real decreto para esa convocatoria electoral.

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En la reunión de este martes, el Consejo aprobará los decretos de vivienda que fueron rechazados la semana pasada por el pleno del Congreso, aunque con algunos cambios en el texto que fuentes del Ejecutivo han asegurado que no serán sustanciales. EFE

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