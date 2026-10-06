La Bolsa española sube el 0,68 % tras los máximos de Wall Street y la caída del crudo

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Madrid, 6 oct (EFE).- La bolsa española ha abierto este martes con una subida del 0,68 % animada por los máximos alcanzados en el tecnológico Nasdaq, en Wall Street, y mientras el mercado permanece atento a la evolución del euro, de la deuda y el precio del crudo, que desciende.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal indicador nacional, alcanza los 19.431,6 puntos tras sumar ese 0,68 %. Las ganancias del año son del 12,25 %.

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Dentro del selectivo destacan las subidas del 3 % del Banco Sabadell, después de que el francés BPCE haya adquirido una participación equivalente al 7 % del capital social del banco español, valorado en unos 1.200 millones, y haya pasado a convertirse en socio de referencia de la entidad catalana. EFE

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