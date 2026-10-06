La Alhambra limita el acceso peatonal a algunos de sus espacios por fuerte viento

Guardar

Granada, 6 oct (EFE).- El Patronato de la Alhambra y Generalife ha decidido limitar el acceso peatonal a algunos de los espacios del recinto monumental durante la tarde de este martes debido a las fuertes rachas de viento.

El monumento ha activado la alerta de nivel 1 hasta las 23:00 horas por rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, informa el patronato en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Como medida preventiva, hasta esa hora estará limitado el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico, los paseos peatonales de la Alameda y el bosque de Gomérez , el Jardín de los Adarves y los Jardines Altos del Generalife.

La dirección del monumento pide a la ciudadanía extremar la precaución y respetar las restricciones de acceso. EFE