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Hoy será noticia. Miércoles, 7 de octubre

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ELECCIONES GENERALES

Feijóo visita Ceuta un día antes de reunir a su cúpula de cara a la campaña, y Frente Amplio debate su cabeza de lista

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Madrid (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este miércoles a Ceuta, en el que será su quinto viaje desde que estalló la crisis migratoria y su primer desplazamiento desde el anuncio de convocatoria de elecciones hecho este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mientras en la izquierda, el Frente Amplio debate su cabeza de lista para las elecciones del 29 de noviembre con dos nombres principales sobre la mesa, los de la ministra de Sanidad, Mónica García, y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El ministro de Hacienda se reúne en  Ceuta con Juan Jesús Vivas

Ceuta (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, visita este miércoles Ceuta donde se reunirá con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), quien estará acompañado por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani (PP).

Posteriormente, el titular de Hacienda se desplazará a la Delegación del Gobierno para mantener un encuentro con los empresarios de la ciudad.

LEY NIETOS

Se cumplen las primeras 24 de las 48 horas de plazo dado por el TS para alegaciones antes de resolver sobre la ley de nietos

Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha dado un plazo improrrogable de 48 horas -de las que se cumplen 24 a las 15 horas de este miércoles- a las partes para que presenten las alegaciones que consideren convenientes, antes de resolver sobre si levanta la suspensión cautelar de las inscripciones en el censo electoral de los nacionalizados españoles por la ley de nietos.

Por tanto, la Fiscalía, la Abogacía del Estado - que representa al Ministerio de Justicia, a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística- Iustitia Europa y Vox tienen hasta las 15:00 horas de este jueves para remitir sus escritos.

ESPAÑA PIB

BBVA Research presenta el informe 'Situación España'

Madrid (EFE).- BBVA Research presenta este miércoles su informe 'Situación España', en el que actualiza sus proyecciones para la economía española.

En junio BBVA Research mantuvo su previsión de crecimiento para 2026 en el 2,4 por ciento y rebajo la de 2027 al 2,1 por ciento.

ARTE PICASSO

La Casa Natal de Picasso presenta una exposición sobre el pintor malagueño

Málaga (EFE).- La Casa Natal de Picasso presenta este miércoles una exposición temporal que propone una nueva lectura de una de las facetas más relevantes y, a la vez, menos exploradas del artista malagueño.

Se trata de su implicación directa en la acción política internacional, a partir de la premisa de que fue un auténtico activista que desempeñó un papel protagonista en la lucha contra el fascismo, el imperialismo y las guerras.

EL TIEMPO

Las lluvias continúan este miércoles en España, más fuertes en el norte y Baleares

Madrid (EFE).- Las lluvias continuarán este miércoles en la mayor parte de España, con chubascos y tormentas fuertes en el Cantábrico, el noreste, el sureste y las islas, más abundantes en el extremo norte y en Baleares; y que estarán acompañadas de un descenso térmico generalizado.

La formación de una vaguada afectará a todo el país y provocará una situación inestable, con un aporte de humedad en el extremo norte peninsular.

EFE

plv

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