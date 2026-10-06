Hallan a 12 migrantes, entre ellos una mujer embarazada, en un piso patera en Ceuta

Guardar

Ceuta, 6 oct (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado este martes una nueva casa patera en la que se ocultaban 12 migrantes en condiciones de insalubridad, entre ellos una embarazada en avanzado estado de gestación.

Según ha informado a EFE el instituto armado, el operativo se ha desarrollado en una vivienda en la barriada del Príncipe Alfonso, donde los agentes tenían constancia de la presencia de personas que estaban ocultas en este inmueble a cambio de dinero.

PUBLICIDAD

El operativo ha supuesto la intervención en la vivienda en cuyo interior han sido localizados 12 migrantes, todos ellos escondidos en un reducido espacio y entre los que había un menor de edad y una mujer embarazada.

Todos los migrantes llevaban en la ciudad desde finales de julio, cuando se produjo la entrada masiva por el paso fronterizo.

En el momento de la operación, la Guardia Civil no ha podido arrestar a la propietaria del inmueble, que no se encontraba en la casa y que será denunciada por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

PUBLICIDAD

Los agentes han destacado las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que se encontraban estas personas dentro de la vivienda. EFE