Espana agencias

España afronta aún 48 horas de lluvias y tormentas antes de que el tiempo se estabilice

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- España afronta todavía 48 horas de tiempo inestable, con lluvias y tormentas que se repartirán de forma irregular por amplias zonas y que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes, con acumulaciones cercanas a los 40 litros en una hora, antes de que el jueves comience ya a imponerse un ambiente más estable.

Durante este martes y miércoles, la atmósfera continuará mostrando bastante actividad, con precipitaciones en diferentes puntos de la península, especialmente en el norte, nordeste y áreas de montaña, aunque también habrá que prestar atención al Mediterráneo y Baleares, donde podrán desarrollarse chubascos y tormentas intensos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

La jornada de este martes estará marcada por una intensa actividad tormentosa en buena parte del país, bajo la influencia de una dana situada sobre el noroeste peninsular, con chubascos y tormentas más generalizados que el día anterior y que podrán producirse prácticamente en cualquier punto de la península, aunque serán más intensos en zonas del norte y del centro.

Esta inestabilidad se traduce en avisos adversos por fuertes lluvias, entre 40 y 30 litros por metro cuadrado en una hora en doce comunidades, seis de ellas en nivel naranja (peligro importante) y con mayor intensidad, en general, por la tarde: Cataluña, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

PUBLICIDAD

Tampoco se descarta algún chubasco este martes en Baleares, mientras que en Canarias podrán producirse precipitaciones en todo el archipiélago, localmente fuertes y acompañadas de tormenta.

La inestabilidad vendrá acompañada de un descenso térmico en casi toda España: Bilbao y Sevilla llegarán a 30 grados, seguidas de Alicante, Córdoba, Palma y Zaragoza, con 29 grados, mientras que en el interior peninsular los valores serán más contenidos: Madrid se quedará en 21 grados al igual que Guadalajara, Salamanca, Segovia y Soria, y las más bajas en Ávila, A Coruña y León, con 20 grados.

 En cuanto a las mínimas, los valores más bajos se registrarán en León, con 9 grados, y en Ávila y Salamanca, con 10 grados.

El miércoles también habrá lluvias en la zona centro y el interior oriental peninsular, mientras que por el oeste y el sur los cielos irán quedando poco nubosos en una jornada que seguirá marcada por el tiempo inestable con precipitaciones, que podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes y con tormentas y granizo, más abundantes en el Cantábrico, el nordeste y Baleares.

En cuanto a las temperaturas continuará "el descenso térmico generalizado", más acusado en el norte peninsular y en Canarias, en una jornada con máximas bajas que se quedarán en 18 grados en Ávila, León y Segovia, mientras que Burgos, Lugo, Oviedo, Palencia y Salamanca apenas alcanzarán los 19 grados. Madrid llegará a 21 grados, la misma máxima prevista en Ciudad Real, Huesca, Vitoria-Gasteiz y Zamora.

Los valores más altos se concentrarán en el Mediterráneo y el sur: Alicante alcanzará los 30 grados, Murcia llegará a 29, y Málaga, Sevilla y Valencia se moverán en torno a los 28 grados. En Baleares, Palma registrará una máxima de 27 grados, similar a Barcelona, Girona y Huelva.

A partir del jueves es probable que se vaya imponiendo poco a poco un tiempo anticiclónico y un ambiente más estable, aunque ese día todavía podrán registrarse lluvias intensas en el extremo norte, Cataluña y Baleares.

Las precipitaciones irán a menos ya a partir del viernes y de cara al fin de semana, persistirán las temperaturas todavía frescas para la época del año, aunque comenzarán también a recuperarse. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de los coches: “Esto es asqueroso, pero a veces toca”

Una avería recurrente en los inyectores obliga al profesional a mostrar, paso a paso, el proceso de limpieza de un motor y las razones técnicas detrás de la suciedad acumulada

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de los coches: “Esto es asqueroso, pero a veces toca”

Vuelta a la casilla de salida en el ‘caso Montoro’: el Supremo devuelve a Tarragona la decisión sobre si la investigación debe trasladarse a un juzgado de Madrid

La Sala de lo Penal rechaza asumir la disputa planteada por Equipo Económico y Manos Limpias al considerar que no existe un conflicto de competencia entre órganos judiciales de distintas comunidades autónomas

Vuelta a la casilla de salida en el ‘caso Montoro’: el Supremo devuelve a Tarragona la decisión sobre si la investigación debe trasladarse a un juzgado de Madrid

La OCU advierte sobre las hamburguesas del supermercado: “Las ‘burger meat’ pueden llevar sulfitos que mantienen el color de la carne”

La organización señala que la mayoría de las hamburguesas de vacuno a la venta en supermercados son ‘burger meat’, con al menos un 4% de ingredientes vegetales, y no son necesariamente más baratas

La OCU advierte sobre las hamburguesas del supermercado: “Las ‘burger meat’ pueden llevar sulfitos que mantienen el color de la carne”

Cuatro plantas que ayudan a ahuyentar las chinches de cama: cuáles elegir y dónde colocarlas

Sus propiedades aromáticas repelen a estos insectos, por lo que pueden utilizarse como complemento ante la posible presencia de chinches en casa

Cuatro plantas que ayudan a ahuyentar las chinches de cama: cuáles elegir y dónde colocarlas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de los coches: “Esto es asqueroso, pero a veces toca”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de los coches: “Esto es asqueroso, pero a veces toca”

Vuelta a la casilla de salida en el ‘caso Montoro’: el Supremo devuelve a Tarragona la decisión sobre si la investigación debe trasladarse a un juzgado de Madrid

El Constitucional despeja el camino para la vuelta de Puigdemont a España antes de las elecciones: avala la amnistía para que el juez levante su orden de detención

El PP matiza pero no corrige a Ayuso: “Es normal que la gente tenga dudas sobre el voto por correo, pero que cada uno lo haga como considere”

Detienen a un exjefe de la Inteligencia de Alemania por espionaje: transmitió información a “un oficial de un servicio extranjero”

ECONOMÍA

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

El Banco de España detecta indicios de un posible desvío de productos chinos hacia Europa por los aranceles de Trump

El Ibex convierte los años de Sánchez en La Moncloa en una fiesta para los accionistas: dispara su rentabilidad un 172% desde 2018

DEPORTES

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid