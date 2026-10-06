España afronta aún 48 horas de lluvias y tormentas antes de que el tiempo se estabilice

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- España afronta todavía 48 horas de tiempo inestable, con lluvias y tormentas que se repartirán de forma irregular por amplias zonas y que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes, con acumulaciones cercanas a los 40 litros en una hora, antes de que el jueves comience ya a imponerse un ambiente más estable.

Durante este martes y miércoles, la atmósfera continuará mostrando bastante actividad, con precipitaciones en diferentes puntos de la península, especialmente en el norte, nordeste y áreas de montaña, aunque también habrá que prestar atención al Mediterráneo y Baleares, donde podrán desarrollarse chubascos y tormentas intensos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

La jornada de este martes estará marcada por una intensa actividad tormentosa en buena parte del país, bajo la influencia de una dana situada sobre el noroeste peninsular, con chubascos y tormentas más generalizados que el día anterior y que podrán producirse prácticamente en cualquier punto de la península, aunque serán más intensos en zonas del norte y del centro.

Esta inestabilidad se traduce en avisos adversos por fuertes lluvias, entre 40 y 30 litros por metro cuadrado en una hora en doce comunidades, seis de ellas en nivel naranja (peligro importante) y con mayor intensidad, en general, por la tarde: Cataluña, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

PUBLICIDAD

Tampoco se descarta algún chubasco este martes en Baleares, mientras que en Canarias podrán producirse precipitaciones en todo el archipiélago, localmente fuertes y acompañadas de tormenta.

La inestabilidad vendrá acompañada de un descenso térmico en casi toda España: Bilbao y Sevilla llegarán a 30 grados, seguidas de Alicante, Córdoba, Palma y Zaragoza, con 29 grados, mientras que en el interior peninsular los valores serán más contenidos: Madrid se quedará en 21 grados al igual que Guadalajara, Salamanca, Segovia y Soria, y las más bajas en Ávila, A Coruña y León, con 20 grados.

PUBLICIDAD

En cuanto a las mínimas, los valores más bajos se registrarán en León, con 9 grados, y en Ávila y Salamanca, con 10 grados.

El miércoles también habrá lluvias en la zona centro y el interior oriental peninsular, mientras que por el oeste y el sur los cielos irán quedando poco nubosos en una jornada que seguirá marcada por el tiempo inestable con precipitaciones, que podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes y con tormentas y granizo, más abundantes en el Cantábrico, el nordeste y Baleares.

PUBLICIDAD

En cuanto a las temperaturas continuará "el descenso térmico generalizado", más acusado en el norte peninsular y en Canarias, en una jornada con máximas bajas que se quedarán en 18 grados en Ávila, León y Segovia, mientras que Burgos, Lugo, Oviedo, Palencia y Salamanca apenas alcanzarán los 19 grados. Madrid llegará a 21 grados, la misma máxima prevista en Ciudad Real, Huesca, Vitoria-Gasteiz y Zamora.

Los valores más altos se concentrarán en el Mediterráneo y el sur: Alicante alcanzará los 30 grados, Murcia llegará a 29, y Málaga, Sevilla y Valencia se moverán en torno a los 28 grados. En Baleares, Palma registrará una máxima de 27 grados, similar a Barcelona, Girona y Huelva.

PUBLICIDAD

A partir del jueves es probable que se vaya imponiendo poco a poco un tiempo anticiclónico y un ambiente más estable, aunque ese día todavía podrán registrarse lluvias intensas en el extremo norte, Cataluña y Baleares.

Las precipitaciones irán a menos ya a partir del viernes y de cara al fin de semana, persistirán las temperaturas todavía frescas para la época del año, aunque comenzarán también a recuperarse. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)