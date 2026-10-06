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El PP pide a la Junta Electoral que sancione a Sánchez por "utilizar" la Moncloa para "dar un mitin del PSOE"

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El Partido Popular ha pedido este martes a la Junta Electoral Central (JEC) que abra un expediente sancionador al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "utilizar" el Palacio de la Moncloa para "dar un mitin de PSOE".

Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa en Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros que ha aprobado de nuevo los dos Reales Decretos sobre la Vivienda que fueron tumbados el pasado viernes por el Parlamento. En esa comparecencia, Sánchez ha explicado que el nuevo decreto incorpora 10.000 millones en préstamos para primera vivienda.

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El PP ha denunciado ante la Junta Electoral al presidente del Gobierno por "vulnerar la Ley Electoral" en esa rueda de prensa. A su entender, "ha utilizado la sede de la Presidencia del Gobierno para exponer supuestos logros de su Gobierno, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral a los ciudadanos, incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia", según han indicado fuentes del partido.

De esta forma, la formación pide abrir un expediente sancionador a Sánchez, además de retirar el vídeo de la web oficial de la Moncloa y de instar a la totalidad del Gobierno que se abstengan de realizar manifestaciones de esta índole en periodo preelectoral, han añadido las mismas fuentes.

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EL PP DICE QUE SÁNCHEZ ES "REINCIDENTE"

Desde la formación de Alberto Núñez Feijóo han recalcado que "llueve sobre mojado" y han tirado de hemeroteca. "Sánchez es reincidente en cuanto a su vulneración de la Ley Electoral", han afirmado.

Así, han recordado que en el pasado la Junta Electoral ya declaró que Sánchez "vulneró la ley en seis procesos electorales y ha recibido cuatro multas por valor de 6.600 euros, además de dos sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo".

"Hoy ha batido su propio récord y no ha tardado ni un solo día en vulnerar la LOREG, utilizando la Moncloa para su campaña electoral el mismo día que sale publicado el decreto de disolución de las Cortes Generales", han resaltado fuentes del PP.

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EuropaPress

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