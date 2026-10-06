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El cine español, dulce celebración con 'La bola negra y 'Torrente' en el top diez del año

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Madrid, 6 oct (EFE).- El cine español celebra este martes su día en un momento dulce en su relación con un público que está llenando las salas para ver 'La bola negra' -ya ha superado los dos millones de espectadores- y que también respondió masivamente a 'Torrente, presidente', ambas entre las diez películas más vistas del año.

En este 2026, y hasta el momento, se han estrenado más de 270 películas españolas, según datos de Rentrak, de las más de 650 de todas las nacionalidades que han llegado a los cines.

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Y tanto la última entrega de Santiago Segura sobre el casposo policía como la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre una obra inacabada de Federico García Lorca se han colocado entre las más vistas al margen de su origen, una clasificación encabezada por la estadounidense 'Spider-Man: Brand New Day' y la británico-estadounidense 'La Odisea'.

Pero el extraordinario comportamiento de 'La bola negra', con una subida del 19,8 % el pasado fin de semana respecto al del estreno, hace presagiar mayores escaladas en el ranking de las más vistas. Como ejemplo, 'Torrente, presidente' cayó en un 22 % en ese mismo periodo.

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Como señala a EFE David Rodríguez, director general en España y Portugal de Rentrak, la situación actual de la taquilla en España "se podría calificar tanto de dulce como de inesperada a finales del 2025".

"No solo el 2026 se ha caracterizado por un comienzo de año muy sólido apoyado en las películas 'medias' además de los habituales blockbusteres, si no que tanto el extraordinario verano como la irrupción de 'La bola negra' hace pronosticar que finalicemos el año superando holgadamente los 80 millones de espectadores, lo que supondría ser el mejor año desde 2019", ha dicho.

La celebración del 6 de octubre conmemora desde 2021 el final del rodaje de 'Esa pareja feliz' (1951), dirigida y guionizada por Juan Antonio Bardem y Luis García-Berlanga y protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintillá.

A día de hoy, el ranking de películas españolas más vistas este año está encabezado por 'Torrente, presidente', estrenada el 13 de marzo. Este largometraje, ya en plataformas, alcanzó una recaudación de 28,1 millones de euros, con un total de 3,7 millones de espectadores. El segundo puesto es para 'La bola negra', con 14,9 millones recaudados y dos millones de espectadores.

A continuación se encuentra 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', estrenada el 26 de agosto y aún en cartelera. La película ha recaudado 7,1 millones de euros y ha alcanzado 1,08 millones de espectadores. Le sigue 'Aida y vuelta', estrenada el 30 de enero, con una recaudación de 5 millones y 734.171 espectadores.

En quinto lugar aparece 'El ser querido', estrenada el 26 de agosto, con 4 millones de recaudación y 606.463 espectadores, y que también sigue en cines.

En la segunda mitad de la clasificación, 'Abuela tremenda', estrenada el 1 de enero, con 2,8 millones de euros y 404.610 espectadores. A continuación, 'Amarga Navidad', estrenada el 20 de marzo, alcanza 2,6 millones de euros y 385.730 espectadores.

Por su parte, 'La familia Benetón +2', estrenada el 17 de abril, registra una recaudación de 2,2 millones y 330.273 espectadores. En novena posición se encuentra 'Ídolos', estrenada el 23 de enero, con 2 millones de euros y 291.712 espectadores. Finalmente, cierra el top 10 de películas españolas 'Rondallas', estrenada el 1 de enero, con 1,9 millones de recaudación y 304.007 espectadores. EFE

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