Cucurella: "Hoy nos ha servido también como toque de atención"

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Redacción deportes, 6 oct (EFE).- Marc Cucurella, defensa de la selección española, admitió este martes que el partido de la Liga de Naciones ante Croacia les "ha servido como toque de atención", a pesar de la victoria por 1-2, y consideró que la segunda amarilla y la expulsión de Iván Perisic por una falta sobre "es clara" y hay "contacto".

"Hoy nos ha servido también como toque de atención, si empezamos relajados o nos íbamos a pensar que iba a ser un partido fácil nos iban a poner las cosas muy difíciles. Me quedo con la reacción del equipo", valoró en declaraciones a 'TVE'.

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"Al final, ellos también vienen de unos partidos difíciles, esperábamos una reacción de ellos y la primera parte nos ha costado igualar su ritmo, controlar el partido, hemos tenido alguna pérdida poco habitual en nosotros, pero creo que lo más importante es la reacción del equipo. Hemos demostrado por qué somos a día de hoy el mejor equipo, hemos dado la vuelta, muy contentos, clasificados y tres puntos más", abundó.

Los dos goles fueron de Mikel Merino. "Al final, encantados. El 'míster' (el seleccionador Luis de la Fuente) siempre lo dice, que los partidos, muchas veces, no los ganan la gente que empieza, sino los que entran desde el banquillo y hoy lo ha vuelto a demostrar", afirmó.

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"Nos ha ayudado mucho en la presión y con esos dos goles determinantes. Tenemos 26 jugadores de mucha calidad, todos pueden jugar, el 'míster' tiene que elegir once y al final todos acabamos siendo importantes", agregó. EFE