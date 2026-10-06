87-75. El FIATC Girona debuta en Europa con un sufrido triunfo ante el Dinamo de Bucarest

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Girona, 6 oct (EFE).- El FIATC Girona debutó este martes en el baloncesto continental con una trabajada victoria contra el Dinamo de Bucarest rumano (87-75), en una noche histórica en Fontajau y en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa FIBA Europa.

El equipo de Marc Gasol y Moncho Fernández pasó página de la dolorosa derrota ante el Kosner Baskonia (118-78) con una alegría ante un rival de la fase previa.

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El Girona encadenó el tercer partido por debajo del 30% en triples y vivió otra noche difícil por la falta de acierto, pero venció gracias al 22-12 del último período.

Mac McClung (16), Martinas Geben y David N'Guessan fueron los máximos anotadores en un encuentro con siete jugadores locales en dobles dígitos de valoración.

McClung, triple ganador del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G League, protagonizó la primera canasta de la historia del Girona en Europa, en un primer período marcado por las alternativas entre los dos conjuntos.

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Luego firmó una aplaudida canasta a aro pasado para aumentar la máxima ventaja local hasta los ocho puntos (21-13, 9-0). El rival acabó el primer cuarto con nueve pérdidas, pero logró un parcial de 0-6 para seguir dentro del encuentro (23-19).

El Dinamo también dominó el inicio del segundo período, con un 2-8 que forzó un tiempo muerto de Moncho porque su equipo anotó dos puntos en los primeros tres minutos.

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Los visitantes estaban por encima del 75% de acierto en tiros de dos puntos y Derrick Marks enlazó dos triples, los primeros de su equipo, para situar el 34-37 y convertirse en el primer jugador de la noche en superar los diez puntos.

El Dinamo se aferraba al talento individual de sus cinco jugadores estadounidenses, autores del 95% de los puntos visitantes de la primera parte, y el Girona jugaba incómodo porque no sabía cómo imponer su idea de juego dinámico.

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Pero el equipo catalán reaccionó en el tramo final de la primera parte con tres triples de Stanley Whittaker, Pep Busquets y McClung para alcanzar el descanso con cierta renta (47-44).

La primera mitad tuvo hasta 18 cambios de líder en el electrónico de Fontajau y la igualdad continuó después del entretiempo. El Girona sufría por la falta de acierto, con un 20% menos que su rival en tiros de dos puntos (48% a 68%), pero compensaba sus estadísticas con los rebotes ofensivos: 22 en total, más que en defensa.

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El equipo local despidió el tercer cuarto con dos puntos de margen tras una nueva entrada de McClung (65-63) y acabó de igualar la pelea en la pintura con el arranque del último período, antes de escaparse en el marcador con un 18-7 (85-73).

El Girona llegó al tramo decisivo mucho mejor que su rival y selló el partido con una máxima ventaja de 12 puntos. Fontajau pudo celebrar con tranquilidad la primera alegría europea en una noche histórica para el equipo de Marc Gasol.

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- Ficha técnica:

87 - Bàsquet Girona (23+24+18+22): McClung (16), Pluta (4), Martínez (1), Kunc (5), Geben (13) -cinco inicial-; N'Guessan (12), Pérez (10), Whittaker (11), Busquets (8), Maric (7) y Stenionis (-).

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75 - Dinamo de Bucarest (19+25+19+12): Stark (18), Marks (18), Roberts (18), Novitskyi (2), Burns (6) -cinco inicial-; Drame (8), Kuti (-), Grasu (5) y Mandisodza (-).

Árbitros: Landy (Francia), Martins (Portugal) y Valzani (Italia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa FIBA Europa disputado ante 2.873 aficionados en el Pavelló de Fontajau. EFE

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asm/ism