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87-75. El FIATC Girona debuta en Europa con un sufrido triunfo ante el Dinamo de Bucarest

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Girona, 6 oct (EFE).- El FIATC Girona debutó este martes en el baloncesto continental con una trabajada victoria contra el Dinamo de Bucarest rumano (87-75), en una noche histórica en Fontajau y en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa FIBA Europa.

El equipo de Marc Gasol y Moncho Fernández pasó página de la dolorosa derrota ante el Kosner Baskonia (118-78) con una alegría ante un rival de la fase previa.

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El Girona encadenó el tercer partido por debajo del 30% en triples y vivió otra noche difícil por la falta de acierto, pero venció gracias al 22-12 del último período.

Mac McClung (16), Martinas Geben y David N'Guessan fueron los máximos anotadores en un encuentro con siete jugadores locales en dobles dígitos de valoración.

McClung, triple ganador del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G League, protagonizó la primera canasta de la historia del Girona en Europa, en un primer período marcado por las alternativas entre los dos conjuntos.

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Luego firmó una aplaudida canasta a aro pasado para aumentar la máxima ventaja local hasta los ocho puntos (21-13, 9-0). El rival acabó el primer cuarto con nueve pérdidas, pero logró un parcial de 0-6 para seguir dentro del encuentro (23-19).

El Dinamo también dominó el inicio del segundo período, con un 2-8 que forzó un tiempo muerto de Moncho porque su equipo anotó dos puntos en los primeros tres minutos.

Los visitantes estaban por encima del 75% de acierto en tiros de dos puntos y Derrick Marks enlazó dos triples, los primeros de su equipo, para situar el 34-37 y convertirse en el primer jugador de la noche en superar los diez puntos.

El Dinamo se aferraba al talento individual de sus cinco jugadores estadounidenses, autores del 95% de los puntos visitantes de la primera parte, y el Girona jugaba incómodo porque no sabía cómo imponer su idea de juego dinámico.

Pero el equipo catalán reaccionó en el tramo final de la primera parte con tres triples de Stanley Whittaker, Pep Busquets y McClung para alcanzar el descanso con cierta renta (47-44).

La primera mitad tuvo hasta 18 cambios de líder en el electrónico de Fontajau y la igualdad continuó después del entretiempo. El Girona sufría por la falta de acierto, con un 20% menos que su rival en tiros de dos puntos (48% a 68%), pero compensaba sus estadísticas con los rebotes ofensivos: 22 en total, más que en defensa.

El equipo local despidió el tercer cuarto con dos puntos de margen tras una nueva entrada de McClung (65-63) y acabó de igualar la pelea en la pintura con el arranque del último período, antes de escaparse en el marcador con un 18-7 (85-73).

El Girona llegó al tramo decisivo mucho mejor que su rival y selló el partido con una máxima ventaja de 12 puntos. Fontajau pudo celebrar con tranquilidad la primera alegría europea en una noche histórica para el equipo de Marc Gasol.

- Ficha técnica:

87 - Bàsquet Girona (23+24+18+22): McClung (16), Pluta (4), Martínez (1), Kunc (5), Geben (13) -cinco inicial-; N'Guessan (12), Pérez (10), Whittaker (11), Busquets (8), Maric (7) y Stenionis (-).

75 - Dinamo de Bucarest (19+25+19+12): Stark (18), Marks (18), Roberts (18), Novitskyi (2), Burns (6) -cinco inicial-; Drame (8), Kuti (-), Grasu (5) y Mandisodza (-).

Árbitros: Landy (Francia), Martins (Portugal) y Valzani (Italia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa FIBA Europa disputado ante 2.873 aficionados en el Pavelló de Fontajau. EFE

asm/ism

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