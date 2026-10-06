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86-75. El Asisa Joventut arranca la Liga de Campeones con triunfo ante el Herzliya

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Badalona (Barcelona), 6 oct (EFE).- El Asisa Joventut arrancó su andadura esta temporada en la Liga de Campeones de la FIBA con un triunfo por 86-75 ante el Bnei Herzliya israelí en un duelo dominado por el equipo badalonés desde el segundo cuarto.

Los locales, que el fin de semana no jugaron su duelo ante el MoraBanc Andorra debido al temporal de lluvias en Cataluña, volvieron a disputar un encuentro oficial, en el que destacó Emir Sulejmanovic, con 20 puntos.

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El conjunto israelí comenzó mucho mejor el encuentro, con un parcial de inicio de 6-14 comandado por Amit Gershon, con ocho puntos prácticamente consecutivos que motivaron el primer tiempo muerto de Dani Miret.

Como era de esperar, el Asisa Joventut reaccionó y lo hizo cuando entró a pista Nico Laprovittola, que se puso el equipo a sus espaldas para igualarlo todo en el luminoso (16-16, min. 8).

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En los últimos dos minutos del primer cuarto no hubo apenas canastas, tan sólo una de los verdinegros, que lo acabaron con un ajustado 18-16 que no gustó a su entrenador.

El guión no cambió mucho en el inicio del segundo periodo, con una Penya fallona, y el Herzliya lo aprovechó para volver a ponerse por delante después de unos buenos minutos de DJ Burns (21-23, min. 12).

Tras otro tiempo muerto de Miret, hubo reacción local y el Asisa Joventut logró una pequeña brecha tras una buena acción del joven Diego Niebla (35-30, min. 18).

Una ventaja que fue a más con la entrada a pista de Simon Birgander, que fue pieza clave en el juego interior y los catalanes se fueron con un 42-33 al tiempo de descanso.

En la reanudación, el Asisa Joventut mantuvo el buen nivel del tramo final de la primera mitad y Álex Reyes se quiso sumar a la fiesta anotadora desde la línea de tres para poner tierra de por medio en el Olímpic (47-36, min. 23).

Pese a los múltiples intentos de los visitantes de rebajar la desventaja, los de Dani Miret siguieron sólidos y otro triple, esta vez de Kwan Cheatham, mantuvieron la ventaja (57-45, min. 28).

Los últimos minutos de tercer cuarto se convirtieron en un intercambio de canastas que lógicamente benefició al equipo que iba por delante, el Joventut, que acabó el periodo con un 63-52 que dio tranquilidad, pero que no cerró aún el encuentro.

Ya en el último periodo, Emir Sulejmanovic fue importante en el juego interior para que la Penya siguiera sumando y se acercara cada vez más hacia el triunfo (69-56, min. 32).

Cuando parecía que los verdinegros podían sentenciar, en el Herzliya apareció Nathan Knight desde el perímetro para meter el miedo en el cuerpo a los locales en los últimos minutos de juego (76-67, min. 36).

Los visitantes tuvieron opciones de rebajar más la desventaja, pero el Asisa Joventut quiso cerrar el choque lo antes posible, cosa que lograron, y finalmente los catalanes vencieron por 86-75 para ser líderes de grupo desde la primera jornada.

- Ficha técnica:

86 - Asisa Joventut (18+24+21+23): Rubio (6), Ellis (4), Reyes (6), Ndiaye (5), Birgander (14) -cinco inicial-; Laprovittola (11), Hakanson (6), Sulejmanovic (20), Torres (-), Nogués (-), Niebla (2) y Cheatham (12).

75 - Bnei Herzliya (16+17+19+23): Brewton (20), Carter (5), Bryant (13), Gershon (11), Burns (12) -cinco inicial-; Francis (1), Hannahs (5) y Knight (8).

Árbitros: Yohan Rosso, Ioannis Agrafiotis y Tomasz Langowski. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador local Sulejmanovic (min. 39).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la fase regular de la Liga de Campeones de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona. EFE

jvs/sab

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