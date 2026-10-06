76ers, sin LeBron James, arrollan 120-97 a los Knicks en apertura de su pretemporada NBA

Guardar

Chicago (EE.UU.), 5 oct (EFE).- Los Philadelphia 76ers, sin su nuevo fichaje LeBron James, arrollaron este lunes 120-97 a los New York Knicks, ganadores del anillo en la última campaña, en la apertura de su pretemporada NBA.

LeBron James, que sacudió la liga al dejar a Los Ángeles Lakers para formar un súper equipo en Philadelphia, no se vistió de corto en este duelo de pretemporada.

PUBLICIDAD

Tampoco lo hicieron Joel Embiid y Tyrese Maxey, que integran una plantilla estelar a la que también se incorporó este verano Jaylen Brown.

El ex de los Boston Celtics fue titular junto al jugador de segundo año VJ Edgecombe en la cómoda victoria de los 76ers contra unos Knicks en los que Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Mikal Bridges y Josh Hart fueron titulares.

PUBLICIDAD

Brown lideró la victoria con 22 puntos en 16.51 minutos en pista y Edgecombe anotó doce.

Para los Knicks, Brunson metió doce puntos en 14.51 minutos y OG Anunoby añadió otros doce.

La temporada regular de la NBA arrancará el 20 de octubre. EFE