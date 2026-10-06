Espana agencias

76ers, sin LeBron James, arrollan 120-97 a los Knicks en apertura de su pretemporada NBA

Guardar

Chicago (EE.UU.), 5 oct (EFE).- Los Philadelphia 76ers, sin su nuevo fichaje LeBron James, arrollaron este lunes 120-97 a los New York Knicks, ganadores del anillo en la última campaña, en la apertura de su pretemporada NBA.

LeBron James, que sacudió la liga al dejar a Los Ángeles Lakers para formar un súper equipo en Philadelphia, no se vistió de corto en este duelo de pretemporada.

PUBLICIDAD

Tampoco lo hicieron Joel Embiid y Tyrese Maxey, que integran una plantilla estelar a la que también se incorporó este verano Jaylen Brown.

El ex de los Boston Celtics fue titular junto al jugador de segundo año VJ Edgecombe en la cómoda victoria de los 76ers contra unos Knicks en los que Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Mikal Bridges y Josh Hart fueron titulares.

PUBLICIDAD

Brown lideró la victoria con 22 puntos en 16.51 minutos en pista y Edgecombe anotó doce.

Para los Knicks, Brunson metió doce puntos en 14.51 minutos y OG Anunoby añadió otros doce.

La temporada regular de la NBA arrancará el 20 de octubre. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de octubre en Sevilla

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de octubre en Sevilla

Clima en Málaga: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Málaga: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 6 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 6 de octubre

Barcelona: la previsión meteorológica para este 6 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Barcelona: la previsión meteorológica para este 6 de octubre

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 5 de octubre

Aquí está la combinación ganadora dada a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 5 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

ECONOMÍA

Cuánto porcentaje de salario te quitan por hacer huelga y en qué casos no puedes hacerla: todo lo que dice el Estatuto de Trabajadores para el parón por la crisis de vivienda

Cuánto porcentaje de salario te quitan por hacer huelga y en qué casos no puedes hacerla: todo lo que dice el Estatuto de Trabajadores para el parón por la crisis de vivienda

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Vox dice que el sistema de pensiones es “un zombi” que ha “quebrado” y propone un modelo que combine “reparto y capitalización individual”

Las fórmulas de Europa para frenar la crisis de vivienda: en los últimos 15 años los precios en la UE han subido un 53%

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

DEPORTES

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona