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33-32. El Bathco conquista su primera victoria europea en casa ante el Karvina

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Torrelavega, 6 oct (EFE).- El Bathco BM Torrelavega logró este martes la primera victoria de su historia como local en la Liga Europea, y lo hizo en un igualado encuentro ante el HCB Karvina checo que terminó con victoria por la mínima (33-32).

El duelo comenzó con un ritmo igualado, el Bathco Torrelavega pretendía alargar su racha positiva ante un Karvina que quería resarcirse de la derrota en la primera jornada de la Liga Europea.

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Durante los primeros minutos, el Bathco cometió algunos errores en ataque, sufriendo pérdidas no forzadas que dieron alas al conjunto checo.

Jacobo Cuétara optó por cambiar al portero y fue, precisamente, Rangel Luan quien sostuvo al cuadro cántabro en su peor momento.

A la mejora defensiva se sumo el talento del lateral eslovaco Jakub Prokop, que impulsó el ataque del Bathco Torrelavega hasta llegar con una ventaja de de tres goles al descanso (17-14).

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El buen momento del equipo, espoleado por el acierto de Javi Muñoz desde los siete metros, animó al público presente en el Vicente Trueba, pero el Karvina no se achicó y comenzó a mostrarse con mucha soltura.

Los últimos diez minutos arrancaban con un igualado 28-26 en el luminoso y con muchos fallos de cara a portería por parte de ambos equipos.

Así, el Bathco Torrelavega consiguió acabar por delante en el marcador con un gran trabajo defensivo en la recta final, que le sirvió al conjunto cántabro para brindar a los suyos la primera victoria europea de su historia como locales (33-32).

- Ficha técnica:

33 - Bathco Torrelavega (17+16): Barkhodari; Rubino, Prokop (6), Marcio Da Silva (3), Lópes Cándido (2), Javi Muñoz (7, 5 p) y Cordiés (1) -equipo inicial- Moyano (6), Cangiani (1), Jurkovic (1), Ángel Fernández (2), Diop, Aja (2), Osorio (1), Colunga y Rangel Luan (1, ps).

32 - HCB Karvina (14+18): Kostalek; Siroky (2), Valent (3), Prasivka (5), Jovanovic (1), Bajer (2) y Uzek (2) -equipo inicial- Patzel (8), Harabis (4, 2 p), Skalicky (1), Kristek, Hajko (2), Nantl (2), Hlousek y Marek (ps).

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 5-4, 7-8, 11-12, 13-13, 17-14 (descanso); 15-19, 18-22, 20-24, 21-28, 22-29 y 24-31.

Árbitros: Zan Puksic y Miha Satler (Eslovenia). Excluyeron a Colunga y Prokop por el Bathco Torrelavega y a Patzel y Kristek, en dos ocasiones, por el HCB Karvina.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo F de la Liga Europea disputado en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega. EFE

aas/sab

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