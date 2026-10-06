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30-34. Primera derrota en Euopa del Logroño ante un Gummersbach muy sólido

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Logroño, 6 oct (EFE).- El Dicorpebal Logroño encajó su primera derrota en la Liga Europea ante el Gummersbach alemán por 30-34 en un choque en el que la solidez de los germanos fue determinante ante un equipo riojano que tuvo altibajos y lo pagó.

El equipo alemán aspira a ser alternativa a los grandes de su país y para ello tiene una plantilla plagada de internacionales de toda Europa -con los españoles Biosca y Dujsebaev-, pero ha empezado mal la temporada y prácticamente el choque de este martes era una final para él.

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Por eso jugó un partido serio y completo, apoyado en un imponente físico en defensa y en su dureza -por lo que acabó con dos expulsados- y así superó a un Logroño que no fue tan constante y que evidenció que tiene una plantilla más corta.

Los riojanos empezaron el partido precipitado ante un rival muy duro, que fue víctima de sí mismo y se quedó sin un jugador -Alex Dujsebaev- a los tres minutos de partido, pero esa dureza defensiva de los alemanes 'atascó' el ataque de los de Logroño.

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Además en las transiciones, el Gummersbach acreditó la calidad que tiene en su plantilla con acciones rápidas imposibles de frenar por los riojanos.

Así, el conjunto germano se vio cómodo en la fase inicial del choque en la que pronto colocó tres y cuatro goles de renta.

El conjunto riojano parecía noqueado por un rival superior, pero entonces encontró otra vez más a su mejor jugador, el portero Xoan Ledo, que empezó a parar más (llegó al descanso con 7 balones detenidos y al final fueron 18) y a dar confianza a sus compañeros.

Además, el portero gallego, especialmente motivado ante el meta de la selección de Dinamarca, Obling, marcó dos goles desde su portería y el partido se comprimió (12-13) y siguió así al descanso incluso aunque los alemanes trataron de dar otro 'estirón' (12-15) el Logroño no bajó el ritmo y llegó totalmente en el partido al intermedio (16-17).

En la reanudación el empate a 18 fue el preludio de unos minutos espectaculares y equilibrados, con brillo de Ledo y Biosca en las porterías.

En esa dinámica, el que dio un paso adelante primero fue el Gummersbach, que ajustó más su defensa, con muchos más centímetros y kilos en el centro, y así logró de nuevo una corta diferencia, de dos goles (22-24), todo un tesoro para cómo iban las cosas.

Al Logroño no le sentó bien esa situación, se precipitó y no supo leer bien las defensas de su rival, con lo que le empezó a ir peor (23-27) pero cada vez con menos tiempo.

- Ficha técnica:

30.- Dicorpebal La Rioja (16+14): Ledo (p)(3), D'Antino (6,4p), Aitor García (4), Preciado (1), Galán (1), Miguel Martínez, Lombardi (1), Cancio (p), Álvaro Martínez (2), Jung (5), Da Silva (3), Zarzuela (1), Ishida, Samuel Saiz, Popovic (2), Jevtic (1).

34.- VFL Gummerbasch (17+17): Obling (p), Schluroff (5), Roganovic (7,1p), Kodring (7), Dujshebaev, Einarsson (1), Vioarsson (5), Biosca (p)(1), Kodrin, Hallback (3), Vujovic (1p), Haseler (1), Horzen (1), Kiesler (1), Sidrason, Smits (1) y Zeman.

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 3-4, 6-9, 9-13, 12-14, 16-17 (descanso), 19-19, 20-21, 22-24, 24-27, 27-31 y 30-34 (final)

Árbitros: Ivanovic y Kaludjerovic (Montenegro). Expulsaron con tarjeta roja directa a Alex Dujsebaev, del equipo alemán, en el minuto 3 de partido por una dura acción sobre Álvaro Preciado; y a su compañero Zeman, en el 57, por el mismo motivo. Excluyeron dos minutos a los locales Galán (2 veces), Alvaro Martínez y Preciado; y a Roganovic, Kiesler y Zeman del Gummersbach.

Incidencias: Alrededor de 1.800 espectadores en el Palacio de los Deportes de La Rioja en partido de la segunda jornada de la Liga Europea. EFE

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