Sánchez informó al rey el domingo por la tarde de su intención de convocar elecciones

Madrid, 5 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó al rey el domingo por la tarde por teléfono de su intención de disolver las Cortes y del adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre, según han informado fuentes del palacio de la Zarzuela.
En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez ha anunciado su decisión y ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura.
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El Boletín Oficial del Estado publicará el martes el decreto de disolución de las Cortes firmado por Felipe VI.
Poco después del anuncio de Sánchez. los reyes saldrán de Madrid para iniciar un viaje de Estado de tres días a Finlandia. EFE
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