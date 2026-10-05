Podemos plantea primarias a Sumar el 14 y 15 de octubre para elegir candidato conjunto

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Madrid, 5 oct (EFE).- Podemos está dispuesta a ir en coalición con los partidos de la nueva alianza de Sumar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero para ello ha insistido en la celebración de unas primarias abiertas para elegir cabeza de cartel y ha puesto como fecha los días 14 y 15 de octubre.

"No hay tiempo que perder y tenemos mucho trabajo que hacer. Y ofrecemos, ofrezco, unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social", ha declarado a los medios este lunes la número dos de Podemos, Irene Montero, que se presentaría a este proceso para optar a ser candidata.

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Por su parte, los cuatro partidos de la nueva coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) siguen sin candidato pero tienen previsto presentar al cabeza de cartel y su nuevo proyecto político bajo el nombre de Frente Amplio en un acto el próximo 17 de octubre.

Podemos ya había planteado primarias abiertas a los partidos de la nueva coalición Sumar para elegir candidato antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este lunes el adelanto electoral, tras el rechazo el pasado viernes en el Congreso de los dos reales decretos leyes de vivienda del Ejecutivo.

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Pero este lunes Montero ha puesto fecha a este hipotético proceso de primarias el 14 y 15 de octubre, justo un día antes de que acabe el plazo para que los partidos que vayan en coalición lo comuniquen, y dos días antes del acto en el que Sumar presentará su nueva marca electoral y cabeza de cartel.

Montero ha asegurado que han trasladado estas fechas de primarias a los partidos de la nueva coalición Sumar y ha señalado que este proceso es imprescindible para llegar a un acuerdo.

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"Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo, como decía, los días 14 y 15 de octubre y que podamos construir entre todas esa candidatura", ha dicho.

No obstante, ha añadido que en Podemos están dispuestos a hablar de otros asuntos para una futura coalición con Sumar, como por ejemplo el programa electoral, ya que la candidatura "tiene que ser de la mayoría social" y para ello hay que ponerse de acuerdo, aunque confía en que "todo va a ir bien".

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Acabar con el "negocio" de la vivienda es una de las prioridades para Podemos, según Montero, pero también bajar el precio de los alimentos, el precio de la energía o cobrar más por menos horas de trabajo.

"Tienen que ser unas elecciones para que cambien las cosas de verdad, no para que al final todo siga igual con cualquier excusa. Y, por tanto, unas elecciones para votar a la gente que puede hacer esos cambios posibles, no para votar a gente que después va a haber que forzarla a hacer cosas que en realidad no quieren", ha declarado en alusión al actual Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

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Fuentes de Podemos aseguran que llevan meses hablando con los partidos de la nueva coalición Sumar sobre una posible alianza electoral y, ante la posibilidad de ir todos juntos bajo la denominación de Frente Amplio, sostienen que el nombre de la coalición no es un asunto importante. EFE

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