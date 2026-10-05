Moreno anuncia un punto menos de IRPF en cuatro años y amplía el ITP reducido para jóvenes

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Málaga, 5 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes una nueva bajada del IRPF, que será de un 0,25 % por año hasta sumar un punto de rebaja en la legislatura, y ampliará de 150.000 a 200.000 euros el límite de precio de una vivienda para que los menores de 35 se puedan acoger al ITP reducido.

Moreno ha avanzado en un desayuno informativo las líneas generales de la octava bajada de impuestos desde que es presidente, que tendrá un impacto económico de 300 millones, lo que ha dicho que, sumado a las anteriores, permitirá a los andaluces ahorrar 2.100 millones al año.

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La bajada del IRPF será de un 0,25 % cada año para los tramos de renta inferiores a 60.000 euros, irá en los próximos presupuestos de 2027 y se podrá aplicar en la próxima declaración de la renta.

A quien gane más de 60.000 euros al año, la deducción se le aplica en ese tramo y el resto de los ingresos no la llevarán.

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En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), en su cuantía reducida (3,5 %), se amplía su aplicación a viviendas de hasta 200.000 euros para menores de 35 años, víctimas de violencia de género o terrorismo, y residentes en municipios con despoblación. En el caso de personas con discapacidad será de hasta 300.000 euros.

Esto se suma a la ya anunciada rebaja del ITP general de un cuarto de punto en 2027, al 6,75 %, que seguirá durante la legislatura hasta dejarlo en el 6 %, lo que lo igualaría a la Comunidad de Madrid, la que tiene el rango más bajo de España y beneficiará a 147.000 personas.

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En este punto, Moreno ha hecho un llamamiento a los empresarios andaluces que están censados en Madrid, que cree que ya no tienen el argumento de la diferencia fiscal y ha pedido "un poquito de patriotismo interno", de estar "cotizando en la tierra".

En materia de alquiler, las familias numerosas podrán deducirse un 15 por ciento del coste, hasta un máximo de 1.200 euros anuales, lo que beneficiará a unas 4.000 familias.

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En la compra de gafas y lentillas habrá una deducción del 15 por ciento para menores de 25 años con un máximo de 150 euros, sin límite de renta, algo que ayudará a 24.500 menores. EFE

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