Este martes, inestabilidad por la dana del noroeste y lluvias en la mayor parte de España

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Madrid, 5 oct (EFE).- La inestabilidad climática predominará este martes en la mayor parte de España debido a la influencia de la dana del noroeste, que provocará lluvias en la mayor parte del país con acumulados significativos en zonas del suroeste peninsular y Pirineos.

La dana provocará cielos nubosos y precipitaciones tormentosas probablemente fuertes desde primeras horas y con granizo en regiones del oeste de la meseta norte, sur de Galicia y entorno del sistema central.

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Aunque será por la tarde cuando la intensidad cobre mayor relevancia, especialmente en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, entorno del sistema central y Pirineos.

En Baleares, intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco aislado, bancos de niebla, posibilidad de calima y alguna lluvia de barro; en Canarias, intervalos nubosos con probables chubascos y tormentas en islas orientales e interiores de las montañosas, fuertes en medianías y zonas altas, y presencia de calima.

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Además, probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, Galicia y este peninsular; y calima ligera en mitad sureste peninsular, con alguna lluvia de barro.

Descenso de máximas en la mayor parte de la península y Canarias, más notable en puntos de Andalucía, de la meseta sur y de las Rías Bajas; y de las mínimas en Andalucía y cordillera Cantábrica.

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Viento flojo del sur y oeste en península y Baleares, con intervalos moderados de levante en el Estrecho; por la tarde del oeste en litorales cantábricos y del sur en los de la fachada oriental; con alisio de flojo a moderado en Canarias.

- GALICIA: cielo nuboso, con bruma y niebla matinal en zonas de Lugo y chubascos tormentosos, posiblemente con granizo, fuertes en Pontevedra y que se extenderán a partir de la mañana al resto de la comunidad; descenso de máximas, notable en cuadrante suroccidental; viento flojo variable, del noroeste a final del día.

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- ASTURIAS: cielo nuboso, con chubascos tormentosos que pueden ser fuertes a partir del mediodía; mínimas en ligero descenso; viento flojo variable, por la tarde moderado del oeste en el litoral.

- CANTABRIA: intervalos nubosos, más abundantes en horas centrales, sin descartar precipitaciones débiles o moderadas y alguna tormenta, menos probable en el litoral y en extremo sur; mínimas en descenso en mitad sur; viento flojo en el interior, del sur a principio del día pero variable a partir de mediodía, y flojo variable en el litoral de madrugada, moderado del oeste a partir de primeras horas.

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- PAÍS VASCO: intervalos nubosos que tenderán a cielo nuboso en segunda mitad del día, momento en el que podrán producirse lluvias débiles y algún chubasco tormentoso disperso; mínimas en ligero descenso en Álava, máximas en ligero ascenso en litorales; viento flojo en el interior, de componente sur con intervalos de moderado durante la mañana en zonas de montaña y variable a final del día, mientras que en litoral será flojo del este, del oeste desde mediodía, moderado por la tarde.

- CASTILLA Y LEÓN: nuboso con probabilidad de bruma y niebla matinal en zonas de montaña; precipitaciones y chubascos tormentosos, que pueden ser fuertes y con granizo en mitad occidental a primeras horas y en extremo sur y noroeste en segunda mitad de jornada; máximas en ligero o moderado descenso; viento variable, del suroeste principalmente, flojo con intervalos de moderado.

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- NAVARRA: nuboso, sin descartar chubascos tormentos más probables a partir de mediodía; temperaturas con pocos cambios; viento flojo variable, con predominio del sur y con algún intervalo de moderado en mitad sur en horas centrales.

- LA RIOJA: nuboso con tendencia a intervalos nubosos, con precipitaciones débiles y chubascos más probables en segunda mitad del día, con tormenta en la sierra; temperaturas en ligero descenso; viento del suroeste en sierra y variable en el valle, flojo con algún intervalo de moderado.

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- ARAGÓN: muy nuboso con chubascos y tormentas desde primera hora en el Pirineo, con tendencia a extenderse por la tarde, de intensidad fuerte o muy fuerte, persistentes y con granizo en mitad norte; descenso de temperaturas en el Pirineo; viento flojo variable, por la tarde del sureste en depresión del Ebro y del suroeste moderado en sistema Ibérico.

- CATALUÑA: muy nuboso con chubascos y tormentas, más frecuentes por la tarde y, en el caso de los chubascos, fuertes y con granizo, sin descartar que sean persistentes o muy fuertes en Pirineo occidental la segunda mitad del día; ascenso de temperaturas en el Ampurdán; viento flojo variable, del sur por la tarde con intervalos de moderado en mitad norte del litoral.

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- EXTREMADURA: nuboso con tendencia a intervalos nubosos, con precipitaciones y chubascos principalmente vespertinos, sin descartar sean tormentosos y fuertes con granizo y provoquen acumulados significativos; ligero descenso de temperaturas, más acusado de máximas; viento variable, con predominio del sur y suroeste, de flojo a moderado con alguna racha fuerte.

- COMUNIDAD DE MADRID: nuboso, con bruma y niebla en zonas altas de la sierra, chubascos y tormentas de madrugada más débiles, pero más generalizados en el resto de la comunidad por la tarde, con probabilidad de granizo e intensidad fuerte; máximas en descenso generalizado; viento flojo variable, del sur en horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso, sin descartar brumas y niebla matinal en serranía de Guadalajara, con probables lluvias y chubascos tormentosos en mitad occidental, noreste y cuadrante sureste, más intenso y persistente en mitad occidental, con posibilidad de granizo; máximas en descenso; viento flojo del sur, moderado en horas centrales en La Mancha y el oeste de Guadalajara.

- COMUNIDAD VALENCIANA: nuboso, con chubascos en el interior de mitad sur posiblemente acompañados de tormenta, mientras que en el resto son probables precipitaciones débiles en segunda mitad del día; descenso de máximas en el interior; viento flojo variable, del sur en horas centrales y moderado en litoral norte y central.

- REGIÓN DE MURCIA:cubierto con chubascos ocasionales, más probables y tormentosos en el interior; descenso de máximas; viento flojo variable.

- ISLAS BALEARES: intervalos nubosos aumentando a cubierto, sin descartar precipitaciones vespertinas que podrían ir acompañadas de tormenta; burma y niebla matinal; descenso de temperaturas; viento flojo variable, del sur por la tarde, con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cubierto con precipitaciones moderadas que irán de oeste a este, chubascos fuertes y tormentosos más probables en primera mitad del día en sierras Béticas y durante la tarde en Sierra Morena y sierras orientales, sin descartar en otros puntos de vertiente atlántica; abrirán claros en tercio occidental a lo largo de la tarde.

Descenso de temperaturas, más acusado de las máximas; y viento flojo variable, con predominio de componente sur en vertiente atlántica, e intervalos moderados de levante en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: intervalos nubosos en islas montañosas pero predominio de cielos nubosos a partir de la tarde en zonas de interior, con probables chubascos fuertes en el interior de Tenerife y Gran Canaria, con menor medida en El Hierro; en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones.

Las precipitaciones pueden ser tormentosas en provincia oriental y Tenerife; calima en niveles altos, más significativa en islas centrales, Lanzarote y Fuerteventura; descenso de máximas en zonas de interior; y viento de flojo a moderado del noreste, más intenso en costas del sureste y del noroeste por la tarde; pero del este en medianías y del sur en cumbres. EFE