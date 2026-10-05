Enagás finaliza el sellado de los pozos del Castor y valora los trabajos en 241 millones

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Madrid, 5 oct (EFE).- Enagás ha finalizado con éxito el sellado definitivo de los trece pozos del almacenamiento subterráneo de gas Castor -frente a las costas de Les Cases d'Alcanar (Tarragona) y Vinaròs (Castellón)-, con la colocación de tres tapones en cada uno de ellos.

El importe estimado por los trabajos de sellado definitivo es de 241 millones de euros, a la espera de recibir las certificaciones finales, según ha explicado este lunes en una nota Enagás, que cumple con el mandato del Ministerio para la Transición Ecológica tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en 2019.

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Con el sellado de los pozos se completa una de las etapas más relevantes del proceso, iniciado con la hibernación técnica del almacenamiento y que ahora deja la estructura preparada para la fase final de desmantelamiento de las instalaciones de superficie marinas y terrestres.

Las operaciones de sellado se han ejecutado de acuerdo con los criterios ambientales y de seguridad establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto y la legislación española vigente.

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La decisión de hibernar el Castor se tomó en 2014 después de los seísmos registrados en la zona un año antes.

En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y a la Universidad de Harvard.

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El proceso de desmantelamiento comenzó con una fase 0, en la que se realizó un estudio preliminar del activo y un análisis de riesgos contemplando diferentes alternativas, y se elaboró el plan de hibernación para iniciar el proceso en marzo de 2015.

Acto seguido se llevó a la infraestructura a una situación de presión mínima de gas, se realizaron los trabajos de preservación de los equipos para su mantenimiento en condiciones de seguridad y operatividad, y se procedió al sellado temporal de los pozos.

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Tras ello, los trabajos se han centrado en el sellado y abandono definitivo.

Además de estos pozos, el almacenamiento Castor tiene dos instalaciones de superficie: la planta de operaciones de tierra ―en el término municipal de Vinaròs―, y la estructura marítima superior ―situada en aguas territoriales españolas, a 21,6 kilómetros de la costa del mar Mediterráneo―. EFE

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