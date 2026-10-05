El PSOE plantea la campaña electoral como una disputa entre "derechos o derechas"

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Madrid, 5 oct (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha criticado este lunes al PP y Vox por centrar sus propuestas en "recortar derechos" de la ciudadanía y ha planteado la campaña electoral como una disputa "entre derechos o derechas".

A su llegada a la reunión de la Ejecutiva socialista, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Mínguez ha alertado de las "primeras reacciones" de la derecha y la ultraderecha al anuncio de adelanto electoral al 29 de noviembre.

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Mínguez ha considerado que los españoles han conocido este lunes el "verdadero programa electoral" de PP y Vox y lo que "espera a los españoles si ganan" los comicios.

Se ha referido a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionando el voto por correo, las del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y las del diputado de Vox José María Figaredo sobre el "quiebre", a su juicio, del sistema de pensiones.

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En ese sentido ha subrayado que el viernes el PP y Vox votaron contra el derecho a la vivienda (tumbando los decretos en el Congreso), hoy se han manifestado contra el derecho al voto y también lo han hecho en contra de los derechos laborales.

"Si el día menos uno de campaña ya estamos con cuatro derechos recortados, no me quiero imaginar como vamos a llegar al día de reflexión, igual nos quitan el derecho a respirar", ha ironizado la portavoz.

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Por su lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cargado contra Vox por las declaraciones de Figaredo, que ha calificado de "zombi" el sistema público de pensiones, unas afirmaciones "indignantes" para la socialista.

Tras subrayar que estos son los socios de Feijóo, Saiz ha advertido de que el PSOE no va a consentir "ni un paso atrás" en justicia y derechos y estará con la mayoría social. EFE

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