El PSE dice que "se abre una gran ventana de oportunidad" y espera que PSOE vuelva a ser primera fuerza en Euskadi

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El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que con el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "se abre una gran ventana de oportunidad" para que la ciudadanía española y vasca "decida con quién está o con quién quiere estar" y espera que los socialistas "vuelvan a ser la primera fuerza política en Euskadi para seguir avanzando en derechos y en libertades".

Eneko Andueza ha realizado estas declaraciones en Bilbao, antes de asistir a la inauguración del Museo de Bellas Artes de Bilbao, tras el anuncio de Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre.

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Según ha afirmado, "estamos viviendo un momento muy importante, un momento determinante para la historia de este país, para la historia de Euskadi y para la historia de España también".

Con la convocatoria de elecciones que ha anunciado el presidente, Pedro Sánchez, ha dicho, "se abre una gran ventana de oportunidad para que esta sociedad, para que el conjunto de la ciudadanía española y vasca decida con quién está o con quién quiere estar".

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"Para que decida si quiere estar con quien le protege o quiere estar con quien apoya a los fondos buitres. Si quiere estar con quien revaloriza las pensiones, aprueba una reforma laboral para mejorar las condiciones laborales de la clase media y trabajadora, para quien protege a quien lo más lo necesita o para quienes son los amos del recorte", ha advertido en referencia al PP.

DEPENDENCIA DE LA EXTREMA DERECHA

En ese sentido, ha señalado que el Partido Popular "depende más que nunca de esa extrema derecha que cuenta con el máximo de los rechazos en Euskadi". "Sabemos perfectamente todo lo que implica y lo que significa para el futuro de miles y miles de personas el tener unas políticas de vivienda que hagan posible que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida allá donde viven", ha advertido.

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Asimismo, ha considerado que las elecciones generales del 29 de noviembre son también "una gran oportunidad aquí, en Euskadi" para que la ciudadanía vasca "se decante y apueste por esas políticas de vivienda que lidera el Partido Socialista y que hacen posible que en el País Vasco estén garantizadas todas esas políticas progresistas a través de la presencia de los socialistas en todos los gobiernos".

Andueza se ha mostrado convencido de que el próximo 29 de noviembre la ciudadanía española "se va a decantar por una sociedad de progreso, que apueste por la modernidad y por los avances sociales". "Así lo espero y, desde luego, afrontamos con mucha ilusión y mucha esperanza este proceso que se abre", ha asegurado.

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