Conocer experiencias, cooperación nacional-local y ciencia, retos para prevenir desastres

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València, 5 oct (EFE).- Compartir las experiencias de países, territorios y comunidades, fortalecer la cooperación entre el ámbito nacional, regional y local, poner la ciencia al servicio del bien común y una reconstrucción que impulse al mismo tiempo la prevención y la reducción del riesgo son algunos de los elementos más importantes para afrontar los desastres naturales.

Estos retos se recogen en la Plataforma de la OCDE para la Resiliencia Regional ante Desastres, lanzada este lunes desde Valencia en el marco de la primera jornada de la conferencia internacional 'De la crisis a la recuperación: fortaleciendo la resiliencia regional', y cuyo objetivo es apoyar a países, regiones y ciudades en la gestión del riesgo ante desastres naturales a través de experiencias compartidas en las lecciones aprendidas para ahorrar tiempo y recursos y salvar vidas.

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El secretario general adjunto de la OCDE, František Ružička, ha destacado las tres fases que actúan en un escenario de inundación, incendio o seísmo: la prevención, como herramienta que no acapara titulares pero es la más eficaz porque protege vidas y genera ahorros; la preparación de planes de emergencia y colaboración previa; y la recuperación, que debe ir más allá de la rapidez y dar lugar a la calidad y la durabilidad, y también la creación de oportunidades, para prepararnos para el futuro.

A este último punto, el apoyo a la recuperación, se ha referido el viceministro de Territorio, Infraestructura y Desarrollo de Hokkaido (Japón), Masayoshi Kuroda, en un mensaje en vídeo a los asistentes a la jornada, para señalar que el país está haciendo todo lo posible por apoyar la recuperación y, al mismo tiempo, impulsar medidas de prevención de desastres y reducción del riesgo.

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La comisionada especial del Gobierno de España para la Reconstrucción y Reparación de los Daños Provocados por la dana de 2024, Zulima Pérez, ha asegurado que la transformación para aprender de los errores y construir un futuro mejor tiene en el conocimiento uno de sus pilares y España nunca había invertido tanto en ciencia. EFE

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