CCOO y UGT acuerdan la convocatoria de una huelga general para este otoño

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Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral CCOO y UGT apelan a las organizaciones empresariales para que desbloqueen la negociación colectiva y garanticen retribuciones que cubran bienes básicos

Vox dice que el sistema de pensiones es “un zombi” que ha “quebrado” y propone un modelo que combine “reparto y capitalización individual” El diputado de Vox José María Figaredo señala que el gasto en pensiones, la deuda, los costes salariales y la dependencia energética “constituirán graves condicionantes en el futuro”

Paula Klein, ganadora del Premio Lumen: “Todos nos contamos una ficción en la pareja” La escritora argentina, autora de 'El amor inventado', reflexiona sobre la mentira y el engaño como elementos constitutivos de los vínculos afectivos. También habla del abandono, la maternidad y el trauma migratorio en su novela