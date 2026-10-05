CCOO y UGT acuerdan la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño

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Madrid, 5 oct (EFE).- Los sindicatos CCOO y UGT han acordado este lunes la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño, una movilización que pretende reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

Con este acuerdo, que ahora tendrá que ser ratificado por sus máximos órganos de dirección, las organizaciones sindicales dan así el paso que adelantaban el pasado viernes, tras el rechazo de los dos decretos de la vivienda por parte del Congreso.

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La fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla, indican en un comunicado conjunto. EFE