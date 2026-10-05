Andueza (PSE-EE) ve en las elecciones "una gran ventana de oportunidad" para la sociedad

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Bilbao, 5 oct (EFE).- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre abre "una gran ventana de oportunidad" para la sociedad y para que los ciudadanos decidan "si quieren estar con quien les protege o con quien apoya a los fondos buitre".

Andueza ha afirmado que se trata de un momento "muy importante, determinante para la historia de Euskadi y de España".

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Los ciudadanos deben decidir si quieren estar con "quien revaloriza las pensiones, aprueba una reforma laboral para mejorar las condiciones laborales de la clase media y trabajadora, quien protege a quien más lo necesita o con quienes son los amos del recorte".

Ha asegurado que el PP "depende más que nunca de esa extrema derecha, que desde luego cuenta con el máximo de los rechazos" en Euskadi".

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El líder del PSE-EE ha destacado "todo lo que significa para el futuro de miles y miles de personas" en Euskadi tener unas políticas de vivienda que hagan posible que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida allá donde viven, garantizando unas políticas progresistas mediante la presencia de los socialistas en todos los gobiernos.

Se ha mostrado convencido de que el próximo 29 de noviembre la ciudadanía española se va a decantar por "una sociedad de progreso", que apueste por la modernidad y por los avances sociales. EFE

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