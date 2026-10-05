Alfonso del Amo, Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual 2026

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Madrid, 5 oct (EFE).- Alfonso del Amo ha sido galardonado este lunes con el Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual que concede el Ministerio de Cultura "por ser una figura indiscutible de prestigio internacional en el ámbito de los archivos fílmicos" , durante una carrera profesional que ha estado vinculada a la Filmoteca Española.

El jurado ha remarcado que en el año del 90 aniversario del golpe de Estado de 1936, este reconocimiento "resulta especialmente pertinente" ya que la publicación del Catálogo general del cine de la Guerra Civil, elaborado por Del Amo con la colaboración de María Luisa Ibáñez, "marcó un antes y un después en el conocimiento de las películas producidas en España durante el conflicto y es el ejemplo definitivo de la importancia de su aportación".

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El premio, dotado con 30.000 euros, reconoce cada año la aportación más sobresaliente en el ámbito del patrimonio cinematográfico español, bien a través de iniciativas y proyectos destacables de recuperación, conservación y difusión o en reconocimiento a una trayectoria prolongada con impacto tangible en conservación y difusión del citado patrimonio. EFE