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Suspendido el Güímar-Sporting Hortaleza por incidentes en los prolegómenos

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Redacción Deportes, 4 oct (EFE).- El partido de la fase previa de la Copa del Rey entre el Atlético Güímar y el Sporting Hortaleza ha sido suspendido después de que el conjunto madrileño entendiera que no se daban las condiciones de seguridad para que se disputara, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El autobús del equipo madrileño fue apedreado en las inmediaciones del campo municipal José Ramos de Tasagaya por parte de varios seguidores del cuadro canario y luego, ya en la instalación, y después de momentos de tensión entre los componentes de ambos bloques, el equipo madrileño optó por no jugar al entender que no se había producido un despliegue policial que garantizase su seguridad.

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Varias unidades de la Guardia Civil hicieron acto de presencia en las gradas y, tras la suspensión definitiva del choque, escoltaron al conjunto madrileño hasta el autobús mientras aficionados del Güímar increpaban a los jugadores.

El Sporting Hortaleza, que ganó en su feudo en la ida por 1-0 ante un rival que se quedó con ocho efectivos, tuvo que abandonar el campo escoltado por las fuerzas de seguridad con destino al aeropuerto, con lo que ahora la situación de la eliminatoria queda en manos del organismo disciplinario correspondiente de la RFEF.

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En declaraciones a la Televisión Canaria recogidas por EFE, el entrenador del Güímar, Aythamy Díaz, ha rebajado los hechos a un "ambiente caliente" como respuesta a lo "sufrido" por su equipo en el encuentro de ida.

"Es fútbol, y mientras no pase nada físicamente y no le afecte a los jugadores en el campo. Ellos dicen que les da miedo tanta gente, tanto grito, y no quieren participar... las normas están para algo", señaló.

Preguntado por el lanzamiento de objetos en el campo, indicó que a alguien de su cuerpo técnico le cayó una botella de plástico vacía y que a él le agredió un componente del cuerpo técnico visitante.

En su opinión, había desplegados suficientes miembros de seguridad en las gradas para disputar el encuentro y señaló que los árbitros así lo validaban.

"Si ellos no quieren participar, las normas para algo están", subrayó. EFE

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