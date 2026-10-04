Sumar celebra una reunión de alto nivel en un ambiente de posible adelanto electoral

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Madrid, 4 oct (EFE).- Los cinco ministros de Sumar y representantes de los partidos del espacio se reúnen este domingo para analizar la situación de la vivienda en un ambiente de posible adelanto electoral y con la incógnita de quién será su cabeza de lista, aunque este asunto previsiblemente no se decidirá.

La vivienda será el tema central del encuentro, que llega después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos del Gobierno sobre vivienda y un día después de las manifestaciones del sábado para exigir soluciones.

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Pero esta reunión, que comenzará a partir de las 12.30 horas de forma telemática, tiene lugar en un momento decisivo de la legislatura ante la posibilidad de que haya un adelanto de las elecciones generales, un escenario que está analizando este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el único con potestad para tomar esta decisión.

En el encuentro, de alto nivel, participarán los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE: Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego.

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Además, están convocados dos representantes de cada uno de los partidos involucrados en la refundación de Sumar: Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y los comunes.

El lunes habrá otra reunión presencial en Madrid a la que están invitados todos los partidos que forman parte del grupo parlamentario junto con los ministros, como por ejemplo Compromís y la Chunta Aragonesista.

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Fuentes del espacio señalan que serán unas reuniones de estrategia política ante la nueva coyuntura, pero descartan que vaya a elegirse al cabeza de cartel de Sumar para las próximas elecciones generales, un asunto que sigue pendiente.

En las quinielas se han sucedido nombres como los de Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y fuentes del espacio aseguran que hay sectores que están pidiendo ahora que el número uno por Madrid sea la ministra de Sanidad, Mónica García, pese a que había sido elegida candidata de Más Madrid para las elecciones autonómicas. EFE

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