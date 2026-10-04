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Recuperar la confianza, el objetivo compartido de Córdoba y Tenerife

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Córdoba/Santa Cruz de Tenerife, 4 oct (EFE).- Córdoba y Tenerife cierran este lunes en El Arcángel la octava jornada de LaLiga Hypermotion en un duelo que ambos afrontan con el objetivo compartido de recuperar la confianza, después de lograr un solo triunfo en las cinco últimas jornadas, aunque el equipo andaluz está más acuciado al ocupar puestos de descenso.

A los cordobesistas, con un solo punto sumado de 15 posibles, les urge ganar para salir de la zona de descenso, mientras que el conjunto tinerfeñista también persigue la victoria para escalar posiciones desde la décima plaza que ocupa en la tabla tras dos encuentros sin lograrla y cinco con un pobre saldo de un triunfo, dos empates y dos derrotas.

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El conjunto de Iván Ania ha comenzado mucho peor que su rival, es vigésimo con 6 puntos tras encajar cinco derrotas en siete jornadas y vuelve a su estadio más de tres semanas después, ya que ha tenido dos salidas consecutivas saldadas con una victoria en Albacete (1-2) y una derrota en Valladolid (3-1).

El técnico asturiano reconoció 1ue no esperaba un inicio así y pidió a los suyos que gestionen mejor las ventajas, ya que, a su juicio, se muestran "temerosos" cuando se adelantan en el marcador.

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La principal novedad del Córdoba será la ausencia del centrocampista maliense Yussi Diarra, que estará de baja varias semanas por una lesión muscular "mucho más grande de lo esperado", aunque Ania ha descartado un cambio de sistema y mantendrá a tres hombres por dentro.

Tampoco estarán disponibles el delantero Víctor Sánchez, Iker Álvarez, aún con la selección de Andorra, y los lesionados de larga duración Fomeyem, Jacobo Martí y Adilson Mendes, mientras que el extremo hispanomarroquí Salim El Jebari, que ya tuvo minutos en Valladolid, sigue ganando ritmo.

El Córdoba ha preparado el encuentro durante una semana larga en la que compartió un entrenamiento con el Málaga, que sirvió para dar minutos a los menos habituales e intentar corregir los errores que le están penalizando.

Por su parte, el CD Tenerife buscará reencontrarse con la victoria y con las buenas sensaciones en la visita a un Córdoba que está teniendo un complicado comienzo en LaLiga Hypermotion.

Los de Álvaro Cervera llegan con la necesidad de cambiar de dinámica tras unas semanas complicadas tras la goleada encajada ante el Castellón (5-0) y el empate en casa ante el Cádiz que le arrebató dos puntos.

Resultados que no han sentado especialmente bien al técnico blanquiazul, que ha hecho autocrítica y afirmó que su equipo "no está bien".

El combinado blanquiazul viaja con la baja de última hora de Víctor Moreno, que se ha caído de la convocatoria por unas molestias en el pubis después de haber sido uno de los futbolistas con más minutos acumulados del equipo y parte fundamental del once inicial de Cervera, además de la baja de Jesús Álvarez, que reaparecerá ante el Girona.

La buena noticia es la recuperación de Nacho Gil, que a pesar de viajar y encontrarse en condiciones para competir, el club confirma que "no está al 100%", por lo que no saldrá de inicio, aunque cualquier aportación del valenciano será notable para los isleños, que quieren volver a la dinámica mostrada en los primeros cinco partidos de liga.

- Alineaciones probables:

Córdoba: Guilherme; Budesca, Nelson Monte, Rubén Alves, Albarrán; Isma Ruiz, Eder García; Carracedo, Adnane Ghailan, Diego Bri; y Percan.

Tenerife: Dani Martín; Jorge Moreno, Landazuri, Leon, David Rodríguez; Gerard Valentín, Fabricio, Juanjo, Noel López; Enric Gallego y Chapela.

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité Murciano).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Hora: 20.30. EFE

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ajc/AM/igg/ism

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