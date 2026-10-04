¿Quiénes son los ocho equipos clasificados de la ronda previa de la Copa del Rey?

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Madrid, 4 oct (EFE).- Atlético Calatayud, CD Anaitasuna, UB Lebrijana, Ribadesella CF, Auriense CA, Sporting Alcázar, UE Tavernes de la Valldigna y UD Pinatar son los ocho equipos clasificados de la previa de la Copa del Rey que jugarán contra un rival de Primera División, a falta de la resolución del Atlético Unión Güímar-Sporting Hortaleza, suspendido por incidentes, y del AE Prat-San Rafael, aplazado por la imposibilidad de viajar del conjunto visitante por la climatología.

El sorteo se celebra este lunes a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas.

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El Atlético Calatayud, clasificado por su victoria ante el Baztan navarro, al que ganó tanto en la ida como en la vuelta, juega en la Regional Preferente de Aragón, en el grupo 2, en el que es el único equipo que cuenta sus tres partidos por victorias, con diez goles a favor y tres en contra, tras imponerse 2-1 al Cella, 2-1 al Chiprana y 1-6 al Alcañiz. Su estadio es San Íñigo, con capacidad para 2.000 personas. Espanyol, Athletic, Alavés y Osasuna son sus posibles rivales por proximidad geográfica. A uno de ellos lo recibirá en su campo.

Clasificado para la primera ronda de la Copa del Rey por su victoria por 2-0 en la ida, pese a la derrota por 1-0 en la vuelta con el Club Deportivo San José de Soria, el equipo de Ourense tiene como posibles rivales al Celta de Vigo, al Racing de Santander o al Deportivo de La Coruña. Compite en la Preferente de Galicia, por debajo de Tercera Federación, con una victoria, un empate y dos derrotas; fue fundado en 2020; es un “club convenido” con el Deportivo Alavés, según informa la propia entidad, y juega en el Municipal de Oira, con capacidad para 500 espectadores sentados, hierba sintética y unas medidas de 97x58, según los datos oficiales de la Federación Gallega de Fútbol. Hace seis años estaba en Segunda Gallega.

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Ganador de su ronda anterior de la Copa del Rey ante el Tedeón con diez goles a favor, cinco en la ida y cinco en la vuelta, el CD Anaitasuna, fundado en mayo de 1934, es de la ciudad guipuzcoana de Azkoitia. Aparte de la Copa, ha disputado dos partidos este curso en la División de Honor del País Vasco, con una victoria por 4-1 ante el Aloña Mendi y una derrota por 3-0 con el Zumaiako. Su terreno de juego es el campo Txerloia de césped natural, con unas medidas de 106x66 metros y capacidad para unos 1.500 espectadores. Ahí recibirá al Espanyol, al Athletic, al Alavés u Osasuna

Ascendido hace dos años, el Ribadesella CF milita actualmente en la Primera Astur Fútbol, justo en el escalón inferior a Tercera Federación. El conjunto asturiano, fundado en 1949 y que doblegó en la eliminatoria previa de la Copa del Rey a la Sociedad Deportiva Noja, ha disputado y ganado sus dos partidos hasta ahora en la liga más allá de la competición del K.O., en la que recibirá en su campo de hierba sintética de Oreyana, con capacidad para 3.500 espectadores, a un rival de LaLiga EA Sports: Celta de Vigo, Racing de Santander o Deportivo de La Coruña.

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Ganador en ambos partidos frente al Talayuela, por 1-2 en la ida y por 1-0 en la vuelta, el Sporting Alcazar, de la localidad de Ciudad Real de Alcázar de San Juan, se medirá en la primera ronda de la Copa del Rey al Villarreal, al Valencia, al Elche, al Levante o al Málaga. Uno de los cinco acudirá al estadio Manuel Delgado Meco, su campo de hierba sintética, con capacidad para 5.000 personas. Juega en la Primera Autonómica Preferente de Castilla La Mancha. Ha jugado tres encuentros en esa competición esta campaña, con una victoria, un empate y una derrota.

‘La Balona’, vencedora por 7-1 en en global de su eliminatoria contra el Ceuta 6 de Junio, es de la ciudad sevillana de Lebrija. Fundado originalmente en 1928, juega en el grupo 1 de la División de Honor andaluza. Ahí permanece desde su descenso desde Tercera RFEF en 2020-21. Suma cuatro puntos de nueve posibles por alternar victoria, empate y derrota en las primeras tres citas de la competición. Su estadio es el Campo Municipal de Lebrija, de césped artificial y con capacidad para 3.500 espectadores. Sus posibles rivales son el Sevilla, el Betis, el Getafe y el Rayo.

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El equipo de la ciudad murciana de San Pedro del Pinatar ha ganado su eliminatoria previa contra el Atlético Melilla por un global de 11-0, del 8-0 de la ida al 0-3 de la vuelta, para medirse a un equipo de Primera División. Hay cinco opciones. Son Villarreal, Valencia, Elche, Levante y Málaga por criterios de proximidad geográfica. Ha sumado cuatro puntos en tres jornadas en la Preferente Autonómica de la Región de Murcia, con un triunfo, un empate y una derrota. Su campo es el Complejo Deportivo José Antonio Pérez, con capacidad para unos 3.300 espectadores y con césped artificial.

A través de los penaltis frente al Maracena granadino, el UE Tavernes de la Valldigna valenciano se clasificó para la primera ronda de la Copa del Rey, donde aguardarán el Villarreal, el Valencia, el Elche, el Levante o el Málaga. Sólo ha ganado uno de sus cuatro encuentros de este curso en la Lliga Comunitat, justo por debajo de la Tercera Federación, y está en zona de descenso del grupo sur de la categoría regional. Su estadio es de césped artificial, con capacidad para unos 1.800 espectadores. EFE

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