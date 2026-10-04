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PP reprocha a Sánchez que siga "tumbado en el diván" y le insta a convocar ya elecciones

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Madrid, 4 oct (EFE).- El vicesecretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue tumbado en el diván de la Moncloa" ordenando "encuestas a toda prisa" y le ha reclamado que no se lo piense más y "apriete el botón" para convocar ya las elecciones generales.

Lo ha expresado en un vídeo remitido a los medios en el que ha considerado que Sánchez ha ordenado al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Félix Tezanos, que haga dichas encuestas mientras sopesa si "convocar las elecciones ya o dejarlo para dentro de unos meses".

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"¡Pedro no te lo pienses más, hazlo! Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos", ha clamado Tellado.

Ha remarcado que el PP está preparado y deseando el adelanto electoral, "igual que la mayoría de los españoles", ya que, en su opinión, España "quiere votar, necesita votar y merece votar" porque "no aguanta más".

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También ha añadido que el PP espera que Sánchez "no esté aprovechando" el período de reflexión para poner en marcha "cloacas en los bajos fondos del socialismo" o "sórdidas reuniones" en Moncloa y Ferraz.

Y ha esgrimido que "la mejor política de vivienda" del Gobierno socialista "será la convocatoria de elecciones" porque "será el PP quien construya ese millón de casas" que necesita España, en alusión al anuncio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo hace unos días.

Según el dirigente del PP, Feijóo abrirá una "nueva etapa" en España que supondrá "todo un cambio de época para recuperar todo lo que se ha destruido y se ha secuestrado" por el Gobierno de Sánchez.EFE

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