Noskova se impone por la vía rápida y gana terreno entre las favoritas de Pekín

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Pekín, 4 oct (EFE).- La checa Linda Noskova (n.6), quinta favorita, avanzó este domingo a los octavos de final del Abierto de China, tras derrotar a la suiza Viktorija Golubic (n.67) por 6-2 y 6-1.

La finalista de la pasada edición, necesitó apenas 56 minutos sobre la pista dura de la Lotus, en Pekín, para resolver un encuentro en cuya primera manga solo cedió un punto con su servicio.

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El marcador se mantuvo igualado hasta el 2-2, pero Golubic apenas encontraba resquicios al resto ante una adversaria que ganó todos los puntos disputados con el primer saque en ese parcial. Noskova aprovechó sus dos oportunidades de rotura y encadenó cuatro juegos para llevarse el set.

La suiza tuvo su ocasión de cambiar el rumbo al comienzo del segundo set, cuando se adelantó 0-40. La checa desactivó las tres amenazas y, poco después, volvió a sostener su servicio tras un juego de doce puntos que permitió a Golubic mantenerse en la pelea hasta el 1-1.

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Fue su última resistencia. Noskova recuperó la contundencia, rompió dos veces y ganó los cinco juegos restantes, con un turno de saque en blanco entre ambas roturas, antes de cerrar en su primer punto de partido.

Campeona este año de Wimbledon, Berlín, y de la Copa Billie Jean King hace una semana, la checa refuerza su candidatura en un cuadro abierto por las eliminaciones de Elena Rybakina (n.1) y Aryna Sabalenka (n.2). Sus ocho saques directos y un servicio que conservó durante todo el encuentro respaldaron otro triunfo sin desgaste excesivo.

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En octavos se enfrentará a la rusa Ekaterina Alexandrova (n.28). EFE

(foto)