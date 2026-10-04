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Multitudinaria manifestación en Logroño para pedir mejoras en vivienda o huelga general

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Logroño, 4 oct (EFE).- Entre 7.000 y 10.000 personas, según los organizadores, y 3.000, según la Policía Nacional, han secundado este domingo la manifestación convocada en Logroño por el Sindicato de Vivienda de La Rioja para reclamar mejoras en el acceso al alquiler o, de lo contrario, que se convoque una huelga general.

La manifestación ha recorrido las principales calles de la capital riojana, que se han llenado de gritos contra los rentistas, los desahucios y los pisos turísticos y a favor de la clase obrera, entre otros.

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Una gran pancarta con el lema 'Vivienda universal o huelga general' ha encabezado un recorrido que ha colapsado las vías principales de la ciudad y en el que han predominado, entre los manifestantes, jóvenes, fundamentalmente, pero también familias y personas de todas las generaciones.

"No es por mí, es por mis hijos", ha explicado a EFE una mujer de avanzada edad que seguía el recorrido con muletas; junto a ella otras personas clamaban contra los pisos turísticos que han cambiado la fisonomía de la zona centro de Logroño, y contra los rentistas que imponen subidas de alquiler muy altas.

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Porque "no es algo que solo pase en Madrid o en las grandes ciudades, es una realidad que también hay en Logroño", ha incidido un joven que exhibía las llaves del piso de alquiler en el que vive: "Aunque no sé por cuanto tiempo", ha precisado.

Antes de la manifestación, uno de los portavoces del Sindicato de la Vivienda, Hugo Sabanza, ha recalcado que "no se puede consentir que se siga desahuciando a gente" y que por eso van a seguir "luchando y organizados".

Una vez que el pasado viernes no fueron aprobados en el Congreso los dos decretos que trataban de introducir mejoras en la situación de la vivienda, ha dicho, "no queda más que ir a la huelga general".

"Y para eso nos vamos a organizar y a ponernos en contacto con los sindicatos", ya que "creemos que va a tener un apoyo mayoritario porque este problema nos afecta a todos", ha subrayado.

Para evitar la huelga "debe haber vivienda universal y digna para las personas, como un derecho de las personas", y "los caseros y los fondos buitre no pueden seguir desahuciando a la gente", ha concluido.

La marcha ha desembocado en el céntrico paseo de El Espolón, donde se ha leído un manifiesto en el que el Sindicato de Vivienda de La Rioja ha incidido en que la caída de esos decretos es "una muestra más de la farsa parlamentaria, del gobierno de los otros, de los ricos, del capital y del rentismo".

Tras lamentar que los dos decretos no aprobados eran "solo migajas", el manifiesto es tajante: "No nos queda otra que tomar nuestros derechos en las calles". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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