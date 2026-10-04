Medio millar de personas desafían a la lluvia en Badajoz para exigir una vivienda digna

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Badajoz, 4 oct (EFE).- Medio millar de personas han desafiado este domingo a la lluvia y han asistido en Badajoz a la manifestación convocada por una vivienda digna, en la que se ha destacado la dificultad para acceder a ella, "un problema que también sufren los extremeños", especialmente los jóvenes.

El portavoz de Inquilinato Badajoz, Angel Liberal, ha dicho a los medios que "a diferencia de lo que se pueda pensar, Extremadura sufre esta misma problemática, especialmente en las grandes ciudades", pues los precios en Badajoz no son más baratos que en ciudades como Málaga.

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Ha añadido que pese a que también se pueda pensar lo contrario, en la región "también hay fondos buitres operando", pues aunque no sean de aquí sí compran viviendas, de la misma forma que hay muchos desahucios; en Badajoz por ejemplo un gran número previsto solo en los próximos días.

El secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Javier Alvarez, que ha estado arropado por la portavoz del PSOE local, Silvia González, y otras formaciones de izquierdas en la ciudad, ha dicho que la no aprobación de los dos decretos sobre vivienda afecta, por supuesto a Extremadura, donde la juventud sigue sin poder emanciparse pues suben constantemente los alquileres en Cáceres y Badajoz.

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Según dice, es una situación que se extiende además al resto de Extremadura, aunque "se niegue" desde algunas formaciones políticas, porque, no en vano, el 57,4 por ciento del salario de la juventud extremeña se destina de media al alquiler en la comunidad autónoma.

Además de las pancartas principales con lemas como 'La Vivienda es un Derecho. Stop Deshaucios', 'Aquí no hay quien viva', 'Vosotros dinero y odio, Nosotros amor' o 'No a la especulación', había además algunas también con 'sello extremeño' como 'Los Buitres a Monfragüe'. EFE

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jlr/pcm/oli

(foto)