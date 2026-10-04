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Maroto resalta ante un posible adelanto electoral que lo que la ciudadanía demanda son "soluciones", "no bulos"

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La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha resaltado ante un posible adelanto electoral, que "es una premisa solo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo que la ciudadanía está demandando a todas las fuerzas políticas son "soluciones porque no vale dar la espalda, no valen mentiras ni bulos".

"Los que estuvimos el otro día en el Congreso salimos indignados porque la política tiene que ofrecer soluciones y no tiene que ser el problema", ha declarado sobre la sesión del viernes, con los fallidos reales decretos.

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Lo ha hecho desde el barrio de Las Águilas (Latina), donde ha expresado su deseo de que PP, Vox y Junts "asuman las consecuencias de dar la espalda al pueblo y ponerse del lado de la especulación". "Basta ya de fondos buitre, lo que queremos son viviendas para la gente", ha reclamado.

En cuanto a la llamada a una huelga general, la socialista cree que "las reclamaciones son legítimas" porque "hay mucho hartazgo por que la política no está ofreciendo las soluciones que la ciudadanía espera".

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"Es una manera también de llamar la atención y de que la política se ponga ya a legislar las cosas que afectan al día a día de la vida de la gente. Yo creo que el otro día los que pudimos ver el debate en el Congreso es que estaba muy claro dónde estaban las posiciones: los partidos que defendieron esos reales decretos estaban en el derecho a vivir y las derechas y la ultraderecha en defender a los especuladores", ha condenado.

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