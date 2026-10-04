Espana agencias

Los partidos de Sumar lanzarán el 17 de octubre su candidatura a las generales y a su cabeza de lista

Imagen 7JNGG6DUEJHLVFPBLM4QMG4G24
Guardar

Los partidos de Sumar han anunciado que el próximo 17 de octubre lanzarán oficialmente su candidatura a las próximas elecciones generales y desvelarán a su cabeza de lista, con independencia de que se convoquen o no comicios anticipados. Además, confirman que la marca para esos comicios será 'Frente Amplio'.

Así se ha acordado durante la cumbre que han celebrado este domingo los ministros y los partidos presentes en el Gobierno por la cuota minoritaria (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns) ante la situación generada por el rechazo a los dos decretos de vivienda en el Congreso, que han llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reflexionar sobre la posibilidad de adelantar elecciones.

PUBLICIDAD

Tras este encuentro han recalcado que las masivas e históricas movilizaciones de estos días exponen que "no hay legislatura sin vivienda".

"Se convoquen elecciones o no, desde el Frente Amplio vamos a seguir trabajando para hacernos cargo de las demandas de la calle y proteger a todos aquellos para los que su casa no es una fuente de tranquilidad sino de inseguridad", han agregado fuentes del socio minoritario.

PUBLICIDAD

Así, desgranan que el adelanto electoral es compentencia "exclusiva" de Sánchez y que están preparados para cualquier escenario. Por tanto, han reivindicado que son la izquierda que será imprescindible para revalidar el Ejecutivo y que el próximo 17 de octubre hacen un "llamamiento a la ciudadanía y a la sociedad civil a acudir al lanzamiento del Frente Amplio y su hoja de ruta".

De esta forma, confirma la marca electoral que ya trascendió hace pocas fechas con la que irán a las urnas y organizarán un gran acto para mostrar a su referente electoral.

De momento los partidos de Sumar siguen sin anunciar quién será su candidato a las elecciones generales aunque ya pone fecha definitiva para resolver esa incógnita.

En las quinielas internas suenan sobre todos los ministros y ha emergido recientemente el nombre de la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quien se ha afanado en frenar las especulaciones y recalcar que solo piensa en su condición de cabeza de lista en Madrid.

Fuentes internas en Sumar han explicado a esta agencia que un sector del espacio la ve como una opción viable, pese a la complejidad que implica que haya sido designada como la candidata a las autonómicas de Madrid en 2027.

Otras voces subrayan que se lo que se ha puesto encima de la mesa es que encabece la lista por Madrid y haya un tándem con el ministro de Cultura Ernest Urtasun, que ha sonado también como referente electoral y al que sectores internos le ubican como número uno por Barcelona. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, es un perfil que gusta mucho dentro de los partidos pero se ha descartado para ser candidato en diversas ocasiones.

El próximo paso inmediato de Sumar consistirá en mantener otro encuentro este lunes ampliado a sus aliados políticos y parlamentarios como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca. Tras esta cita, se prevé una comparecencia pública de dirigentes de este espacio.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ‘misterioso’ negocio entre el príncipe Harry y Jeff Bezos que podría dar un nuevo impulso a los Juegos Invictus

El duque de Sussex se encuentra buscando nuevo patrocinador para los juegos tras el abandono de Boeing

El ‘misterioso’ negocio entre el príncipe Harry y Jeff Bezos que podría dar un nuevo impulso a los Juegos Invictus

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

Una directiva europea, pendiente de aplicación desde 2022, se traslada ahora al documento que firman los empleados

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 octubre

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de octubre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la luz

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

ECONOMÍA

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final