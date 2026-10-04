Los fuertes chubascos persistirán este lunes, con intensidades torrenciales en Girona

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Madrid, 04 oct (EFE).- Los fuertes chubascos y tormentas continuarán este lunes acechando a la península, en varios puntos como las dos mesetas, Baleares y, sobre todo, en áreas de Girona, donde se registraran intensidades torrenciales y acumulados significativos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha precisado que esos chubascos y tormentas afectarán también a las montañas del noroeste, las regiones del interior este, el entorno del Sistema Central y el este de Cataluña, donde son probables intensidades torrenciales en Girona de madrugada y acumulados significativos a lo largo del día.

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La predicción indica que se mantendrá una situación de inestabilidad en la península bajo la influencia de una dana estacionaria al oeste de Portugal que dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos.

Se prevén chubascos y tormentas dispersas ya desde primeras horas en regiones del centro y norte peninsular, con probabilidad de ser fuertes y con granizo en el interior oriental y este de Cataluña, incluso torrenciales en Girona.

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Asimismo podrán darse acumulados significativos a lo largo del día en el este de Cataluña, aunque menos importantes que en fechas previas, mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios en los archipiélagos y subirán en el resto del país (las mínimas con pocos cambios) y el viento soplará moderado, con levante en el Estrecho, Alborán y Menorca, y del nordeste en los litorales de Galicia y Cataluña. En Canarias soplará el Alisio de flojo a moderado.

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- GALICIA: predominio de cielos nubosos, con apertura transitoria de claros durante las horas centrales del día. Chubascos tormentosos vespertinos, que podrían llegar a ser fuertes en las montañas de Lugo y de Ourense al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable en el interior y en el litoral occidental, y en el litoral del norte, de componente este, flojo a moderado.

- ASTURIAS: cielos nubosos con chubascos acompañados de tormentas, que en la región suroccidental pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas también sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable.

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- CANTABRIA: intervalos nubosos con probabilidad de chubascos y tormentas en horas centrales del día en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso en la mitad norte y sin cambios en la mitad sur. Viento flojo con predominio de la componente sur.

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- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, principalmente en el tercio sur. Precipitaciones y chubascos, que pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes o muy fuertes y con granizo, menos probables en el norte y este, sin descartar acumulados significativos en el extremo sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable.

- NAVARRA: predominio de cielos nubosos sin que se descarte algún chubasco aislado y ocasional en el Pirineo. Temperaturas sin cambios. Viento de flojo del sudeste.

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- LA RIOJA: cielo nuboso a intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Viento del sur en la sierra y variable en el valle, flojo con algún intervalo de moderado.

- ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos acompañados de tormenta en la mitad sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en el Pirineo y extremo sur del sistema Ibérico. Viento flojo de dirección variable.

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- CATALUÑA: cielo con intervalos nubosos. Chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormenta y granizo en el prelitoral y litoral de Tarragona y en el cuadrante noroeste que puede ser de intensidad torrencial y dar acumulados elevados; en el resto, probabilidad de chubascos dispersos.

Temperaturas mínimas en descenso en el Pirineo y ligero ascenso en el tercio sur; máximas en ascenso en el Pirineo occidental y en el resto, pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, excepto de norte en el Ampurdán.

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- EXTREMADURA: intervalos nubosos a nuboso, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Precipitaciones y chubasco, que pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes y con granizo, sin descartar que sean localmente muy fuertes y alcanzar acumulados significativos. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del este.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas y bajas al principio que darán paso por la tarde a cielos nubosos de nubes medias. Brumas y bancos de niebla en cotas altas de la sierra. Probables chubascos y tormentas aisladas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios en la Sierra y en el sur. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: predominio de cielos nubosos con chubascos y tormentas de en la mitad más oriental con brumas y bancos deniebla matinales en zonas de montaña que no se descartan en las Manchas y en el cuadrante suroeste de la comunidad. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligeros descensos y máximas en aumento en el suroeste de Ciudad Real. Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo con intervalos nubosos. Chubascos que localmente pueden ser muy fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo en la mitad norte, especialmente en el interior norte de Valencia durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos muy nubosos, que pueden dejar precipitaciones débiles ocasionales sin descartar chubascos acompañados de tormentas ocasionales en el Noroeste. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

- ISLAS BALEARES: Intervalos nubosos con algunos chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormenta, y que en Pitiusas durante la madrugada pueden ser localmente fuertes. En Mallorca, no se descarta algún banco de niebla hasta la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en descenso las mínimas. Viento flojo variable con brisas costeras débiles.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales en la vertiente atlántica y en las sierras orientales. Temperaturas mínimas con pocos cambios; y máximas con pocos cambios en el extremo occidental y en ascenso en el resto. Vientos moderados de componente sur en la vertiente Atlántica y flojos variables en el resto. Levante en el Estrecho.

- CANARIAS: En Lanzarote y en Fuerteventura, intervalos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, con baja probabilidad de precipitaciones dispersas y acompañadas de tormenta al final del día. En el resto de islas, poco nuboso en general con intervalos en el norte. Calima ligera en la provincia oriental y en niveles altos de Tenerife. Temperaturas con pocos cambios en general. Viento en general flojo. EFE