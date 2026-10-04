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La lluvia se ceba con Cataluña, con 2 muertos, y Badajoz encara un peligro extraordinario

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Madrid, 04 oct (EFE).- Cataluña es la comunidad más golpeada este domingo por lluvias torrenciales que se dirigen a Girona y que han provocado ya dos muertos, un desaparecido y múltiples incidencias mientras que, en Extremadura, Badajoz encara un "peligro extraordinario" y en Cantabria el temporal ha remitido tras una noche complicada.

Los dos fallecimientos registrados hasta ahora se han producido en Tordera y en Montornès del Vallès (Barcelona); y los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.

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Según el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el primer fallecido estaba en un cámping de Tordera (Barcelona), donde le habría caído un muro, y el segundo quedó atrapado en el aparcamiento de su vivienda en Montornès del Vallès.

En rueda de prensa, Illa ha anunciado que a las 14:00 horas de este domingo se levantarían en todo el territorio catalán -salvo las comarcas del Alt Empordà y el Baix Empordà- las restricciones impuestas.

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  Si bien ya va quedando atrás este "episodio climatológico excepcional", un "temporal de características tropicales" del que no hay "ningún antecedente" en la costa catalana, "no hay que bajar la guardia", ha indicado, ante la probabilidad alta de lluvias torrenciales dispersas en puntos de la zona litoral y prelitoral norte de Cataluña.  Pese a que 18 de las 20 comarcas que tenían restricciones ya van volviendo a la normalidad, el temporal "no ha acabado", sino que entra en una "etapa diferente" y en las comarcas del Empordà se prolongarán las restricciones hasta las nueve de la noche.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido en X su solidaridad y cariño por los dos fallecidos y ha hecho un llamamiento a la precaución evitando "desplazamientos innecesarios".

Entre los muchos efectos del episodio, se ha registrado un aumento histórico del caudal del río Besòs, al norte de Barcelona, con un caudal de 903 metros cúbicos por segundo con una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramanet.

La lluvia ha ocasionado múltiples inundaciones, sobre todo en Barcelona y L'Hospitalet, mientras que el 112 ha recibido hasta las 7:00 hora un total de 5.156 llamadas, y los Bomberos han superado el millar de salidas, sobre todo por inundaciones y rescates.

Los servicios de emergencias se encuentran activados ante la previsión de que el temporal se desplace de las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona al sur de Girona.

Meteocat ha explicado que el sistema de frentes que se ha ido formando desde ayer en el mar no se convirtió en un huracán mediterráneo, como estaba previsto, y que se adentrará en las comarcas de Girona para, a última hora, salir de Cataluña nuevamente hacia el mar en la comarca del Alt Empordà.

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado un mensaje Es-Alert para advertir a los vecinos de las comarcas de Girona de la situación "preocupante" de los ríos Ridaura y Daró y pedirles que se alejen de los alrededores.

Los trenes de Rodalies no circulan tampoco hoy, con excepción de las líneas RL3, RL4, en Lleida; y la R16, entre Tortosa y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

En Barcelona, el servicio de Metro ha comenzado a operar a las cinco de la madrugada tras su cierre anticipado ayer y se ha suspendido también el servicio ferroviario de alta velocidad entre la estación de Barcelona-Sants y la de Camp de Tarragona.

Asimismo, se han modificado varios servicios de AVE, Alvia, Euromed y un Intercity previstos para hoy.

Cruz Roja ha habilitado espacios para albergar a un centenar de personas en las localidades barcelonesas de Mataró, Sant Cugat, Terrassa, Castelldefels, Terrassa, además de la capital catalana.

Otros lugares

En Badajoz (Extremadura), la Aemet ha emitido un aviso rojo - nivel máximo de peligrosidad, en vigor hasta las 15:00 horas- por chubascos muy intensos en las comarcas de Barros y Serena y Sur de Badajoz, donde se han contabilizado más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y podrían darse inundaciones y crecidas súbitas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), activo desde el pasado jueves y ha registrado 380 incidencias, sobre todo en Albacete.

Desde el jueves y hasta las 08:00 horas de hoy se han contabilizado 197 incidencias en Albacete, sobre todo en Madrigueras, donde falleció una mujer de 102 años; seguida de Toledo, con 73; Cuenca, que ha recibido 48 avisos, Ciudad Real, con 35 y Guadalajara, con 27.

En cambio, las lluvias han remitido en Cantabria tras una madrugada complicada para los servicios de Protección Civil, que recibieron un centenar de llamadas y atendieron 36 incidencias, por inundaciones en viviendas, garajes y túneles y carreteras cortadas. EFE

(foto) (vídeo)

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