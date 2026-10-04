Galbiati: "Estamos intentando construir nuestra mentalidad"

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Vitoria, 4 oct (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, se mostró satisfecho por la victoria ante Fiatc Girona que supone un paso en el intento de construir su mentalidad.

El italiano consideró en rueda de prensa que su equipo jugó “un partido muy serio” y apuntó que se aprovecharon de la mala condición de Girona tras su accidentado viaje.

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“Los primeros cinco o seis minutos han sido un poco flojos pero después hemos tenido mucha energía”, dijo el entrenador lombardo, que celebró que su equipo intentó defender todas las posesiones con sus ideas y su agresividad.

Galbiati manifestó que espera “mucho de todos” los jugadores y avisó que les pedirá el 200 % y si no entienden lo que les pide “mirarán el partido desde el banquillo porque tenemos una buena plantilla”.

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Celebró que poco a poco los jugadores están entendiendo lo que les pide. “Me gusta que estén todos en ataque y en defensa”, añadió. EFE

jd/apa