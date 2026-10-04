Fisac: "Mis jugadores me han dado una lección de cómo jugar el último cuarto"

Guardar

Lleida, 4 oct (EFE).- El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfirio Fisac, ha afirmado, tras la victoria de su equipo a domicilio ante el iLerna Lleida (83-94), que sus jugadores le han dado "una lección" de juego en el último período, en el que se han impuesto por 27-38 y ha sido decisivo para el triunfo visitante.

Fisac ha destacado la resiliencia de su equipo en la primera mitad, cuando los catalanes "estaban más limpios en juego ofensivo y defensivo" y, según ha reconocido, el Burgos no "acababa de encontrar la manera de ganar".

PUBLICIDAD

Tras el paso por vestuarios, el técnico ha declarado que "se han igualado las armas" y los burgaleses se han ido encontrando poco a poco sobre el parqué del Barris Nord.

En el último asalto, ha explicado, han sido "superiores poco a poco" y, tras conseguir una renta de seis puntos, se han ido encontrando "más cómodos", hasta aumentar la ventaja hasta los once tantos, la máxima del choque. Es por ello que ha subrayado especialmente el buen hacer de los suyos cuando más quemaba el balón. EFE

PUBLICIDAD

pbl/gmh/og