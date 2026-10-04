El alemán Scheffold se impone en la recta final a su compatriota Kramp y al español Blanco

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Rafael Peña

Ceuta, 4 oct (EFE).- El alemán Jan Scheffold se impuso este domingo en la recta final de la prueba de la Copa de Europa de triatlón, en la categoría sprint, celebrada en Ceuta después de superar en el tramo definitivo a su compatriota Till Kramp y al español Eduardo Blanco, segundo y tercero, respectivamente.

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Esta competición continental ha tenido como connotación especial ser el primer acontecimiento de relevancia que organiza Ceuta después de la entrada masiva de personas por la frontera con Marruecos de los días 30 y 31 de julio, que había obligado a cancelar otras citas deportivas internacionales que se iban a desarrollar en la ciudad.

La prueba élite masculina ha reunido a sesenta corredores de los 66 inicialmente inscritos, entre ellos veinticuatro españoles, en representación de casi una veintena de países: España, Alemania, Bermudas, Rumanía, Hungría, Turquía, México, Holanda, Bélica, Colombia, Italia, Estonia, Suiza, Austria, Canadá, Portugal, Afganistán y Gran Bretaña.

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El mal tiempo, sobre todo por la lluvia y la niebla, ha añadido una dificultad más a esta competición que ha discurrido por el centro de Ceuta y a la que ha asistido el presidente de la Federación Española de Triatlon (FETRI), José Hidalgo, quien ha querido mostrar con su presencia en esta Copa de Europa su respaldo a la ciudad autónoma.

De los sesenta triatletas que tomaron la salida, sólo finalizaron 49 por la dureza de la carrera, en la que los deportistas alemanes y españoles fueron siempre los protagonistas en el grupo de cabeza.

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El triunfo fue para Jan Scheffold con un tiempo de 51 minutos y 54 segundos, por delante de su compatriota Till Kramp, quien entró en la meta a solo dos segundos (51:56) del ganador; y del alicantino Eduardo Blanco, tercero y que lo hizo un segundo después (51:57); mientras que acabó cuarto el también español Esteban Basanta, con 52:01.

La línea de meta ha estado llena de banderas de España y Ceuta, así como de cánticos como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "Un caballa nunca se rinde", en relación con la crisis que sufre la ciudad desde finales de julio.

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El año pasado se alzó con el triunfo en Ceuta el francés Louis Vitiello, con un crono de 54:09, al superar a los españoles Vicente Hernández, segundo con 54:27, y Eloy Canales Escribano, tercero con 54:38. En el 2024 la victoria acompañó al inglés Ben Dijkstra, con 54:04, segundo quedó el español Pelayo González con 54:05 y la tercera posición fue para el húngaro Gergö Dobi con 54:33. EFE

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