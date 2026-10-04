Eduardo Blanco: "Es mi primer podio internacional y me da fuerzas para seguir"

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Ceuta, 4 oct (EFE).- El español Eduardo Blanco destacó que su tercer puesto este domingo en la prueba de la Copa de Europa de Triatlón, en la categoría esprint, disputada en Ceuta supone su "primer podio internacional", lo que le da “fuerzas” para sus próximos retos deportivos.

Eduardo Blanco (Torrellano -Alicante-, 2002) acabó tercero con un tiempo de 51 minutos y 57 segundos por detrás de los alemanes Jan Scheffold y Till Kramp, a solo tres y un segundo del ganador y del segundo, respectivamente, y declaró a EFE que está "satisfecho" con el resultado, aunque reconoció que perdió gas en la recta final.

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"Sí es verdad que cuando me adelantó el alemán, ya me faltaron un poco las fuerzas, lo acusé también mentalmente, pero lo he dado todo y me siento muy contento”, afirmó.

El alicantino manifestó que este podio en Ceuta le ha causado sorpresa porque, en principio, "venía un poco sin ninguna expectativa" y sólo "quería hacer una buena carrera", ya que se inscribió "a última hora", pero resaltó que, "al final", ha "podido pelear" por los primeros puestos.

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Añadió que está “muy contento” por subirse por primera vez a un podio en una competición internacional, “porque, a pesar de que esta prueba no estaba" dentro de sus "planes", al final la ha "afrontado de la mejor manera posible y es un salto" en su "carrera deportiva”.

Sobre las malas condiciones meteorológicas que marcaron la prueba ceutí, con lluvia y niebla, Blanco explicó que pensaba que en la natación le "iba a perjudicar", porque él es "buen nadador y, al recortarlo a dos vueltas, podían reducirse un poco más las distancias". "Lo he salvado bien y, a pesar de las condiciones, ha sido muy buena carrera”, resumió. EFE

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