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Djokovic asegura que triunfos como el de Pekín son su "mayor motivación" para seguir

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Pekín, 4 oct (EFE).- El serbio Novak Djokovic, undécimo del mundo, afirmó este domingo que partidos como el que le propició la victoria ante el alemán Alexander Zverev en Pekín constituyen su "mayor motivación" para seguir compitiendo a los 39 años y para poder enfrentarse a los mejores jugadores del mundo.

"Este tipo de partidos son la mayor motivación por la que sigo compitiendo y esforzándome", declaró en la rueda de prensa posterior a su triunfo por 4-6, 6-4 y 6-4, que le dio acceso a las semifinales del Abierto de China.

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El seis veces campeón sumó su victoria número 32 sin derrotas en el torneo y superó el mejor arranque de un jugador en una competición en la era Open, hasta ahora compartido con el español Rafael Nadal y sus 31 triunfos iniciales en Roland Garros.

Djokovic situó el encuentro entre sus dos mejores actuaciones de la temporada, junto al partido ante el italiano Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de Australia, y describió a Zverev como "probablemente el mejor jugador del mundo en este momento".

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El alemán, campeón este año de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos y principal cabeza de serie del torneo, le obligó a asumir riesgos para contrarrestar la presión de su servicio.

"Cuando aparecen las oportunidades, que son muy escasas, hay que aprovecharlas", explicó el serbio, que rompió el saque de su adversario en el último juego del segundo y del tercer set.

Destacó la combinación de su servicio y el primer golpe posterior, así como su intención de atacar las pelotas cortas, variar el juego y subir a la red.

"Fue un tenis de alto riesgo por momentos, pero tenía que hacerlo; de lo contrario, habría sido muy difícil ganar", señaló.

Tras dos remontadas consecutivas, ante el chino Bu Yunchaokete (n.104) y Zverev, celebró sentirse físicamente bien, una circunstancia que, según explicó, no había sido habitual durante buena parte del año.

El calendario apenas le permite disfrutar de la victoria. Este lunes se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (n.6), campeón la semana pasada en Hangzhou, por un puesto en la final sobre la pista dura de Pekín.

"Ojalá tuviera un día más de descanso para disfrutar de la victoria, pero no hay tiempo", afirmó. "Una gran victoria esta noche, pero el torneo no ha terminado". EFE

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