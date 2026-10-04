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Detenido el conductor del accidente mortal de Villel tras abandonar el lugar del siniestro

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Zaragoza, 4 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido este domingo al conductor del vehículo implicado en el accidente de la N-330 en Villel (Teruel), en el que fallecieron dos mujeres de 40 y 43 años, después de que abandonara el lugar del siniestro.

La detención se ha producido a las 16:15 horas, después de que el conductor contactara con el servicio de emergencias para informar de dónde se encontraba, a 20 kilómetros del lugar del siniestro, han informado fuentes del instituto armado.

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El hombre ha quedado detenido y permanece en el hospital Obispo Polanco de Teruel, donde ha sido trasladado por presentar dolor en el costado derecho y en la clavícula.

Según dichas fuentes, las pruebas de alcohol y drogas practicadas al conductor han dado resultado negativo, con una tasa de alcohol de 0,0.

El accidente ha tenido a las 00.15 horas de la madrugada de este domingo en el punto kilométrico 281,760 de la carretera N-330, en el término municipal de Villel al salirse de vía la vía el vehículo y dar varias vueltas de tonel.

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Las dos mujeres, de 40 y 43 años, vecinas de Teruel y Villel, respectivamente, quedaron atrapadas y sus cuerpos tuvieron que ser excarcelados por efectivos de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel.

La Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) de Teruel instruye las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. EFE

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