Dani Moreno:"Ganar la Flecha Valona fue el sueño de mi vida"

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Carlos de Torres

Mojácar (Almería), 4 oct (EFE).- Dani Moreno (Madrid, 45 años) es otro de los exprofesionales de la ruta que se han incorporado al mundo de la bicicleta de montaña de la mano de la Titan Desert de Almería. Entre sus 23 victorias como "pro" destacan 3 etapas de la Vuelta y la Flecha Valona 2013. Precisamente la conquista del Muro de Huy fue un sueño cumplido.

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Moreno, un fiel gregario, sobre todo en la mejor etapa de 'Purito' Rodríguez, empezó a correr en BTT con su excompañero Alberto Losada hace ya unos años. Debutó en la Vuelta a Ibiza, y de ahí a la aventura de la Titan, donde coincide con antiguos ruteros como Luis León Sánchez.

Dani debutó como profesional en 2004 con el Relax Fuenlabrada, pasó por el Caisse D'Epargne, Omega Pharma Lotto, Katusha, Movistar y se retiró en el EF Education en 2018. Entre sus perlas, el gran triunfo en la Flecha Valona.

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"La Flecha marcó mi vida. Es una carrera que siempre tuve en mi mente, mi preferida, y ganarla fue como cumplir un sueño. Gané con una participación de lujo, allí estaban Purito, Valverde, Sagan, Rebellin, corredores que siempre me han gustado. Fue todo un sueño, llevaba mucho tiempo buscando esa oportunidad, ya que en Caisse D'Epargne no tuve opción opción. El final en el Muro de Huy se me daba bien", rememora.

El ciclista madrileño pertenecía a la especie de "rematador", es decir, ese corredor que en finales exigentes son capaces de asumir repechos y resolver por velocidad. De ahí que sus triunfos en la Vuelta tuvieran lugar en Sierra Nevada, Fisterra y Valdepeñas de Jaén.

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"Si, era buen rematador, pero yo tenía que estar siempre al lado de Purito, esa era mi labor y estaba feliz de poder ayudarle. Cuando tenía la oportunidad aproveché bien, con triunfos en la Vuelta en alto. Esos finales siempre se han dado bien, eran mi terreno", comenta.

Tener a Purito como líder del equipo tal vez le privara de aumentar su palmarés, pero Moreno tenía asumida su función.

"No es que me privara de más victorias, ayudarle era mi trabajo y yo siempre he sido un súper trabajador, más que fiel, de lo que estoy orgulloso. Cuando tenía la oportunidad la aproveché. No sé si hubiera ganado más carreras sin Purito, tampoco tenía afán de protagonismo, no soy un tío mediático, no me gusta resaltar, me cuesta estar ahí con la prensa".

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Admite Dani Moreno, quien fue segundo en un Giro de Lombardía, que no es "un tío hábil". "Soy incluso vergonzoso. Prefería el rol de ayudar a un líder que irme yo a otro equipo como líder y que no me ayudara nadie".

Dani Moreno recuerda las concentraciones en altura junto a Purito y Vicioso, las cuales se pagaban de su bolsillo, hasta el punto de gastarse 10.000 euros por temporada, dinero bien empleado para conseguir la forma adecuada. Eran otros tiempos.

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"El ciclismo de ahora es demasiado exigente, no hay un momento de descanso. Los chicos ahora no tienen un momento de relajación y no rinden como podrían rendir porque es un sin parar. También tienen un punto a favor, y es que ganan mucho dinero. Lo que no se ganaba antes es el punto a favor que tienen. Y bueno, y luego los chicos jóvenes que ganan mucho dinero, y por ese motivo, a veces, no progresan", comenta.

Moreno, quien hizo la mayor parte de su carrera en equipos de fuera de nuestras fronteras, considera, según su experiencia, que "en los equipos extranjeros te sientes más reconocido".

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"Yo diría a los ciclista jóvenes que si se pueden ir a un equipo extranjero que se vayan, porque siempre les van a valorar y cuidar más, hasta detalles mínimos que en mis tiempos apenas se tenían en cuenta. En Bélgica, por ejemplo, el corredor es una estrella y lo valoran, y eso es bonito".

Dani Moreno recuerda que, en sus tiempos, después del Giro de Lombardía abandonaba completamente la bicicleta por 2 meses, y empezaba a preparar la siguiente temporada a finales de noviembre.

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"Yo tenía un límite de peso, hasta 62 kg y de ahí no pasaba. Para la Vuelta a España empezaba con 57, que eran 5 kg de más y he corrido mundiales con 55". EFE

(Fotos)