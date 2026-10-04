Cuando la AFA pidió al Barcelona a 'Leonel Mecci'

Guardar

Gabriel Briceño Fernández

Redacción Deportes, 4 oct (EFE).- En abril de 2004, José Pekerman tuvo una de las más grandes visiones de su carrera como entrenador y con insistencia logró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enviara al Barcelona una solicitud para convocar a la selección sub-20 a un jovencito a quien por desconocimiento llamó 'Leonel Mecci'.

PUBLICIDAD

Así lo contó a la prensa tiempo después Omar Souto, quien fuera el gerente de las selecciones argentinas entre 1996 y 2025.

En esa época, Lionel Andrés Messi Cuccitini era un desconocido y solamente su padre, Jorge, el FC Barcelona y algunos entrenadores de equipos juveniles ya reconocían su talento, entre ellos Pekerman.

PUBLICIDAD

"Yo estaba en España, lo fui a ver en un partido con el equipo juvenil del Barcelona y enseguida supe que iba a ser el jugador del futuro, que su historia sería parecida a la de Diego Maradona", afirmó en un evento del diario argentino Olé.

Pekerman se desempeñaba como director deportivo del Leganés, un club que competía en la segunda división del fútbol español, y fue a ver a Messi ante los crecientes rumores de que no solo era "un fenómeno", sino que la Real Federación Española quería convocarlo pronto a la selección sub-20.

PUBLICIDAD

Tricampeón mundial juvenil al mando de la selección Argentina y reconocido como uno de los mejores formadores de futbolistas, Pekerman pensó que una joya como Messi no se podía dejar perder, y también sabía que el deseo del entonces adolescente era jugar con la Albiceleste.

"En el Mundial Sub-17 de Finlandia 2003 ya tuvimos antecedentes sobre Lionel. Algunos miembros del cuerpo técnico de España nos dijeron que si Argentina hubiera tenido a ese 'chaval', habría ganado el torneo", contó en la charla con Olé.

PUBLICIDAD

Lleno de ansiedad, habló con Hugo Tocalli, su amigo y seleccionador sub-20 de Argentina. "Le dije que estaba impactado, que Messi era la nueva aparición del fútbol argentino, una bendición, pero que nos teníamos que apurar para convocarlo porque España lo quería".

La prisa de Pekerman se debía a que entre 2003 y 2020, la FIFA impedía a un futbolista cambiar de selección nacional si ya había jugado un partido con otra, en una norma que se regía bajo el Artículo 18 de los Estatutos de la entidad.

PUBLICIDAD

"Tocalli me decía que ya tenía el equipo armado para el Sudamericano Sub-20 de Colombia. Le dije que no era necesario que jugara ese torneo, solo que jugara un amistoso pronto, con árbitro internacional, hacerlo firmar la planilla, enviarla a la FIFA y listo, así España no podría convocarlo", agregó.

Tocalli aceptó la petición de Pekerman, pero 'le pasó la pelota' para que convenciera al entonces presidente de la AFA, Julio Grondona.

"A Don Julio le dije que buscara al rival, que no me importaba cuál fuera, y que solo le ponía una condición: que el partido se jugara en el estadio de Argentinos Juniors. Yo le comenté que la de Messi iba a ser una historia parecida a la de Maradona, entonces se reía y me decía: le tenés fe a ese chico".

PUBLICIDAD

La historia de ambos genios tuvo semejanzas al comienzo, pues debutaron en la misma cancha y con una coincidencia: los errores en sus nombres. Mientras el mensaje de la AFA al Barcelona decía que citaba a Leonel Mecci, el diario Clarín publicó una nota sobre un tal Diego Caradona, que deslumbraba en un equipo infantil llamado Los Cebollitas.

Grondona concretó dos partidos amistosos ante Paraguay, en Asunción y en Buenos Aires, justamente en el estadio de Argentinos Juniors, el equipo donde también se formó como jugador profesional José Pekerman. Solo faltaba que el Barcelona diera el sí.

PUBLICIDAD

Aunque el club catalán fue reticente acabó por ceder a Messi, que se presentó en el predio de la Albiceleste en Ezeiza el 25 de junio de 2004, un día después de cumplir 17 años.

El 29 de junio, Argentina y Paraguay se enfrentaron en el segundo amistoso, con goleada de los rioplatenses por 8-0. Messi sustituyó a Ezequiel Lavezzi en la segunda parte, jugó con el número 17, anotó el séptimo gol y dio la asistencia para el quinto.

PUBLICIDAD

Finalmente, Tocalli lo llevó al Sudamericano Sub-20 de Colombia en 2005, donde el joven talento nacido en Rosario mostró que iba a protagonizar una de las historias más prolíficas de futbolista alguno. Ya en el Mundial de Países Bajos, en junio de ese año, consiguió su primer título mundial, a la edad de 18.

Solo dos meses después, el 17 de agosto, Messi debutó en la selección absoluta de Argentina, que ya tenía a Pekerman como su entrenador. Fue en un amistoso que la Albiceleste ganó por 1-2 a Hungría en Budapest.

El mundo del fútbol empezaba a contemplar a uno de los jugadores más maravillosos. EFE

(foto)