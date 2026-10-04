Espana agencias

Continúa la presencia policial en el Trampolín y más de 300 migrantes volverán a Marruecos

Guardar

Ceuta, 4 oct (EFE).- La Policía Nacional mantiene el operativo en la playa del Trampolín, donde esta mañana ha comenzado a desalojar a las más de 3.000 personas que permanecían en este asentamiento ilegal desde la entrada masiva producida a finales de julio, y más de 300 migrantes han expresado su deseo de volver a Marruecos.

Fuentes policiales han confirmado este domingo a EFE que la presencia policial se mantiene en este núcleo de baño desde primeras horas de la mañana de este domingo, cuando se ha procedido al traslado de centenares de migrantes para ser identificados.

PUBLICIDAD

Desde las 07:30 horas ya había presencia policial en esta playa donde se han desplegado más de 350 efectivos de distintas unidades de la Policía Nacional para coordinar los primeros desalojos de la zona.

Los agentes han trasladado a cientos de migrantes hasta el CATE situado en las inmediaciones de la frontera del Tarajal para proceder a su filiación, antes de su acceso a algunos de los espacios de acogida habilitados por el Gobierno.

PUBLICIDAD

A la llegada a la frontera al menos 300 migrantes han expresado su deseo de no ser filiados y marcharse de forma voluntaria a su país de origen después de haber permanecido más de dos meses en la ciudad.

Estos retornos se producen porque los migrantes conocen que no tienen derecho a la obtención del asilo internacional, al que prefieren renunciar y volver a Marruecos.

La Policía Nacional todavía no ha ofrecido cifras exactas del operativo, si bien no está previsto que este domingo sean desalojadas todas las personas que permanecen en la playa ya que este desalojo se lleva a cabo de forma paulatina, a medida que quedan plazas en los centros de acogida temporalmente establecidos en distintos lugares. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La huelga de alquileres de las mujeres de Barakaldo en 1905: la primera gran protesta por la vivienda en España ya desembocó en una acampada y una huelga general

La magnitud de las movilizaciones, que se extendieron a Sestao, llevó al Gobierno a militarizar estas ciudades

La huelga de alquileres de las mujeres de Barakaldo en 1905: la primera gran protesta por la vivienda en España ya desembocó en una acampada y una huelga general

Diego Araiza, cardiólogo: “El aceite de oliva es buenísimo para el corazón, los datos son muy claros”

El especialista ha señalado tres hábitos que pueden mejorar la salud cardiovascular

Diego Araiza, cardiólogo: “El aceite de oliva es buenísimo para el corazón, los datos son muy claros”

La historia de un joven que se negó a que el pueblo de sus abuelos desapareciese por completo: “Necesitamos gente que venga con ganas de iniciar proyectos”

El concejo de Allande no tiene fondos de limpieza ni reconstrucción porque, hasta hace poco, los abuelos de Damián eran los únicos habitantes

La historia de un joven que se negó a que el pueblo de sus abuelos desapareciese por completo: “Necesitamos gente que venga con ganas de iniciar proyectos”

Los hijos de Sara Carbonero reaccionan a su caminata con Shakira junto a Isabel Jiménez y Paz Vega: “Mamá, eso tiene mucha aura”

La periodista habló con Javi de Hoyos justo antes de acompañar al escenario a la colombiana

Los hijos de Sara Carbonero reaccionan a su caminata con Shakira junto a Isabel Jiménez y Paz Vega: “Mamá, eso tiene mucha aura”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

ECONOMÍA

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final