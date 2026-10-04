Continúa la presencia policial en el Trampolín y más de 300 migrantes volverán a Marruecos

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Ceuta, 4 oct (EFE).- La Policía Nacional mantiene el operativo en la playa del Trampolín, donde esta mañana ha comenzado a desalojar a las más de 3.000 personas que permanecían en este asentamiento ilegal desde la entrada masiva producida a finales de julio, y más de 300 migrantes han expresado su deseo de volver a Marruecos.

Fuentes policiales han confirmado este domingo a EFE que la presencia policial se mantiene en este núcleo de baño desde primeras horas de la mañana de este domingo, cuando se ha procedido al traslado de centenares de migrantes para ser identificados.

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Desde las 07:30 horas ya había presencia policial en esta playa donde se han desplegado más de 350 efectivos de distintas unidades de la Policía Nacional para coordinar los primeros desalojos de la zona.

Los agentes han trasladado a cientos de migrantes hasta el CATE situado en las inmediaciones de la frontera del Tarajal para proceder a su filiación, antes de su acceso a algunos de los espacios de acogida habilitados por el Gobierno.

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A la llegada a la frontera al menos 300 migrantes han expresado su deseo de no ser filiados y marcharse de forma voluntaria a su país de origen después de haber permanecido más de dos meses en la ciudad.

Estos retornos se producen porque los migrantes conocen que no tienen derecho a la obtención del asilo internacional, al que prefieren renunciar y volver a Marruecos.

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La Policía Nacional todavía no ha ofrecido cifras exactas del operativo, si bien no está previsto que este domingo sean desalojadas todas las personas que permanecen en la playa ya que este desalojo se lleva a cabo de forma paulatina, a medida que quedan plazas en los centros de acogida temporalmente establecidos en distintos lugares. EFE

(foto)